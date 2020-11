Koh-Lanta : Laurent, menacé de mort, demande un suivi psychologique des candidats pour éviter l'«accident»

Menacé de décapitation sur Twitter, Laurent, candidat de l’émission «Koh-Lanta : les 4 Terres» était l’invité de Cyril Hanouna, hier, dans «Touche pas à mon poste» sur C8, pour parler du déferlement de haine susceptible de s'abattre sur les aventuriers.

Une réalité soulignée en introduction par l’animateur. «Laurent, vous avez reçu énormément de messages d’insulte, comme beaucoup de candidats de Koh-Lanta… C’est vrai que depuis quelques saisons, dans Koh-Lanta, y'a plein de gens qui reçoivent des messages d’insultes», explique Cyril Hanouna. «On monte d’un cran chaque année», abonde Laurent.

S’il affirme qu’il n’y a plus de danger pour lui et sa famille après l’arrestation de la personne qui l’a menacé, le professeur d’histoire a tenu à tirer la sonnette d’alarme concernant la pression que peuvent subir les candidats de Koh-Lanta au moment de la diffusion de l’émission. Laurent demande à ce qu’un suivi psychologique soit mis en place, afin d’accompagner ceux qui pourraient se retrouver sous le feu des critiques.

« Depuis la mort d’un candidat, les tests physiques sont très bien encadrés, on a passé des scanners du cœur, etc. On se sent vraiment en sécurité, et c’est top », commence-t-il. « Mais on a attendu pour ça qu’il y ait un accident. J’aimerais bien qu’on n’attende pas qu’il y ait un suicide ou quelque chose comme cela qu’il se passe pour qu’on agisse, psychologiquement parlant », explique Laurent.

«J’ai 50 ans, je me sens fort, je pense avoir du recul et de la distance par rapport à ça. Mais je peux vous dire que, pendant deux ou trois jours, ça tanguait fort. Je ne pensais pas qu’il y avait une telle haine (…) J’imagine un jeune un peu moins préparé que moi. Un jour, il y aura un accident ! Il faudrait essayer aussi de nous faire une formation aux réseaux sociaux plus longue de trente minutes», prévient le professeur d’histoire.

Laurent a tenu toutefois à préciser que son témoignage n’était aucunement une attaque contre Koh-Lanta, qui met à leur disposition une psychologue… mais qui est basée à Tahiti. Pour lui, il est important que le jeu d’aventure de TF1 puisse s’adapter à cette situation en proposant une solution appropriée à ce problème, et ainsi éviter un éventuel drame.

