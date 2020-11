Edouard Philippe planche sur une adaptation en série télé de son roman «Dans l'ombre»

L’ancien Premier ministre Edouard Philippe a déclaré qu’il travaillait actuellement à une adaptation en série télévisée de son roman « Dans l’ombre », écrit en 2011 avec son ami le député européen Gilles Boyer.

Le livre plongeait dans les coulisses d’une campagne présidentielle pleine de rebondissements. « C’est une œuvre de fiction qui a pour vocation d’apporter du plaisir à celles et ceux qui la verront», a annoncé au Point.fr Edouard Philippe, à propos de ce projet télévisuel dont il n’a pas précisé le diffuseur.

«On travaille avec une équipe de scénaristes dont c’est le métier. Et on essaie de dire des choses qui ne seront pas caricaturales sur la politique, qui reste, au fond, quelque chose de très exaltant, de dur et de pas toujours glorieux – mais pas non plus méprisable », a-t-il expliqué.

Au cours de la même interview, l’ancien chef du gouvernement et actuel maire du Havre, a évoqué son amour pour les séries politiques comme « A la Maison Blanche » et « Baron Noir ». S’il admire leur vraisemblance, Edouard Philippe considère tout de même que la réalité dépasse souvent la fiction, ajoutant que si « on mettait ce qu’il s’est passé à la dernière présidentielle, personne ne le croirait ».