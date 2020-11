Flavie Flament sur les crimes sexuels : «Donnez-nous le droit de pouvoir en pleurer toute notre vie»

Invitée de l’émission de France 2 « 6 à la maison » ce mercredi 18 novembre, Flavie Flament a rappelé l’importance de la prise de parole des victimes de violences sexuelles, et affirmé qu’il ne fallait surtout pas leur imposer « un second silence ».

En 2016, Flavie Flament avait révélé (sans le nommer) dans son livre « La Consolation » qu’un célèbre photographe (on apprendra rapidement qu’il s’agissait de David Hamilton) l’avait violée à plusieurs reprises quand elle était enfant. Une révélation qui avait entamé la libération de la parole des victimes bien avant l’arrivée des mouvements #MeToo et #Balancetonporc.

L’animatrice, qui a ensuite milité pour un allongement de la prescription des viols sur mineurs, déplore aujourd’hui que les victimes soient réduites au silence une seconde fois après qu’elles ont parlé de leur traumatisme. « Il est important de bien comprendre que ce mouvement de libération de la parole, aussi magnifique soit-il, condamne parfois les victimes à un second silence, a-t-elle déclaré sur la plateau de ‘6 à la maison'. Donnez-nous le droit de pleurer toute notre vie. Ce n'est pas parce qu'on a dit une fois qu'on avait vécu ça que ça n'existe plus. Le dire ne fait pas enlever le drame. Le dire n'enlève pas le traumatisme. Bien souvent, on a aussi jugé qu'à partir du moment où une victime avait parlé c'était bon... Non, on vit tous encore des moments difficiles ».