Disney+ : trois comédiennes rejoignent la série «Willow»

La série adaptée du film «Willow» vient d’ajouter le nom de trois comédiennes à un casting qui compte déjà sur la présence de Warwick Davis, qui reprendra son rôle dans la fiction de Disney+.

Les téléspectateurs retrouveront Ellie Bamber (Orgueils et préjugés et zombies), Cailee Spaeny (Pacific Rim : Uprising) et Erin Kellyman (Solo : A Star Wars story) dans les rôles principaux féminins. Selon le site américain Collider, l’histoire sera une suite des événements traités dans le film de 1988. Des années plus tard, le prince du royaume a été kidnappé. C’est alors que Dove, une domestique qui est secrètement «l’Élue» embarque dans une mission pour le sauver en compagnie de Kit, la sœur jumelle du prince, et sa servante, Jade.

La série n’en a pas encore terminé avec le casting, et cherche notamment à recruter un acteur pour incarner un personnage proche de Madmartigan, la fine lame incarnée par Val Kilmer dans le film original. Il pourrait s’agir d’un voleur malicieux doué au combat qui aidera les jeunes femmes dans leur quête.

Pour le moment, peu d’informations supplémentaires ont été révélées concernant la série «Willow», que ce soit la date de lancement du tournage ou sa diffusion sur la plate-forme de streaming.