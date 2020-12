Jean-Pierre Pernaut : C8 lui rendra hommage le 18 décembre, jour de son dernier JT

Le 18 décembre marquera la dernière apparition de Jean-Pierre Pernaut à la présentation du journal de 13H sur TF1. La chaîne C8 rendra hommage à l’animateur le soir même, à 21h15, avec un documentaire dans lequel il ouvre les portes de sa vie privée.

Dans «Jean-Pierre Pernaut : 50 ans dans le cœur des Français», les téléspectateurs vont découvrir le célèbre présentateur du journal de 13H de la première chaîne comme jamais auparavant. Ce dernier a invité les caméras dans l’intimité de son domicile, où il a gardé de nombreux souvenirs de ses cinquante années de carrière à la télévision, dont 33 ans passées à animer le JT le plus regardé d’Europe.

Jean-Pierre Pernaut raconte l’histoire de sa rencontre avec Nathalie Marquay, ancienne Miss France devenue sa femme. Leurs enfants, Lou et Tom, sont également présents pour parler de leur père, de leur vie de famille auprès de parents médiatisés, et des épreuves qu’ils ont traversé au gré de leur enfance. Grand amateur de pot-au-feu, Jean-Pierre Pernaut revient sur sa décision de passer le relai à la présentation du journal de 13H en plein succès, et de ses futurs projets.

Car son départ de l’antenne le 18 décembre ne signifie par la disparition de Jean-Pierre Pernaut de nos écrans. Loin de là. C’est aussi ce jour-là que le présentateur lancera officiellement sa JPPTV, une chaîne gratuite en ligne où il abordera tous les thèmes qui lui tiennent à cœur, à savoir les régions, le patrimoine, les terroirs, et un goût inaltérable de l’actualité.