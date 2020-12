Miss France 2021 : les règles changent

Edition spéciale centenaire du concours de beauté dont l’organisation a été chamboulée par la pandémie de Covid-19, la cérémonie de Miss France 2021 sera notamment marquée par des changements dans la mécanique des votes.

Le jury aura cette année son mot à dire jusqu’à la remise de la couronne à la nouvelle Miss France. Le choix final n’en reviendra donc pas seulement aux téléspectateurs, comme il était de coutume depuis 2009, mais aussi aux 9 membres du jury dont les voix compteront à hauteur de 50% sur les résultats.

«Habituellement, le jury, très hétéroclite, compte sept personnes issues du monde du spectacle, des arts, des médias et de la culture», a expliqué à tvmag.lefifaro.fr Sylvie Tellier, directrice générale de l’organisation Miss France. «Cette année, nous avons un jury exceptionnel composé de neuf Miss France, qui ont donc été élues et qui savent exactement ce que le public attend d’une Miss. Elles représentent diverses générations avec aussi bien Muguette Fabris, Miss France 1963, professeur de mathématiques à la retraite, qu’Iris Mittenaere, reine de beauté mondiale, mais aussi des femmes différentes aux profils très variés. Notre jury est donc parfait au niveau représentativité. Pour cette élection unique, qui célèbre les cent ans des concours de beauté, ces femmes nous ont semblé parfaitement légitimes pour accompagner les Français jusqu’au bout de l’élection.»

Les 15 candidates présélectionnées par le jury seront soumises aux votes du jury et du public d’abord « pour nommer les 5 candidates finalistes ainsi que les 5ème et 6ème Dauphines de Miss France 2021 », détaille le règlement officiel, puis « lors d’une seconde étape pour désigner, parmi les 5 candidates finalistes, celle qui sera élue Miss France 2021 et celles qui seront élues 1 ère Dauphine, 2ème Dauphine, 3ème Dauphine et 4ème Dauphine de Miss France 2021 ».

La dernière fois que la gagnante du concours a été désignée à la fois par le public et par le jury remonte à décembre 2008, avec le sacre de Chloé Mortaud en 2009 qui s’était déroulé, comme ce sera aussi le cas cette année, au Puy du Fou. «On revient au Puy du Fou et au principe de vote 50/50 entre le public et le jury, la boucle est (ainsi) bouclée», a commenté Sylvie Tellier qui insiste sur le fait que cette règle est particulière à cette édition anniversaire, et ne sera pas forcément appliquée dans les années futures.