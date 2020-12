Miss France 2021 : qui a le mieux réussi les tests de culture générale ?

Les résultats de l’examen de culture générale de Miss France 2021 ont été communiqués par Sylvie Tellier ce mardi.

La directrice générale de l’organisation Miss France a rappelé que « le but de ce test (qui se présente sous la forme de QCM ou de questions ouvertes, ndlr) n’est pas de les sanctionner mais d’abord de les faire réviser. Pour le préparer, elles ont dû être curieuses et avoir écouté l’actualité ».

Les candidates au concours de beauté dont la cérémonie se tiendra le 19 décembre prochain au Puy du Fou devaient répondre à des questions aussi diverses et variées que «qui a écrit des Trois Mousquetaires ?», «comment appelle-t-on la demi-droite qui partage un angle en deux angles égaux ?», ou encore «Quel animal à écailles a-t-on accusé d’avoir transmis le coronavirus à l’Homme ?».

Les jeunes femmes ont dû aussi se présenter en quelques lignes et traduire un texte en anglais. «L’idée est de juger leur orthographe et leur expression écrite. Pour l’anglais, cela nous permet de voir leur niveau et de décider si celle qui sera élue aura besoin, ou non, de cours d’anglais en vue des concours internationaux», a précisé Sylvie Tellier.

C’est Lou-Anne Lorphelin, Miss Bourgogne, qui a obtenu la meilleure note avec 17,5/20. Actuellement en masters 2 d’école de commerce et en alternance chez L’Oréal, la sœur de Marine Lorphelin (Miss France 2013 devenue médecin) est soulagée. «C’est passé finalement! Je suis très heureuse et j’espère que mes professeurs de culture générale de ma classe préparatoire seront fiers de moi», a-t-elle déclaré selon les propos rapportés par tvmag.lefigaro.fr. «C’est important car cela montre aux Français l’image d’une femme jolie mais aussi réfléchie, intelligente, avec des idées et pouvant tenir une conversation sur divers sujets. Je suis donc très heureuse d’avoir bien réussi», a-t-elle ajouté.

La jeune femme de 23 ans est suivie sur le podium des meilleures notes par Gwenegann Saillard, Miss Champagne-Ardenne, et Lara Gautier, Miss Côte d’Azur, ex aequo avec 15/20.