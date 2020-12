Miss France 2021 : la (longue) liste des cadeaux offerts aux candidates

Les 29 Miss candidates à l’élection de Miss France 2021, qui aura lieu ce 19 décembre, ne repartiront pas toutes avec une couronne mais n’auront pas tout perdu. Les participantes sont en effet couvertes de cadeaux.

La grande gagnante sera bien évidemment la plus gâtée avec un salaire fixe pouvant aller de 3 000 à 5 000 euros par mois, la jouissance d’un luxueux appartement de fonction parisien, une voiture électrique, un ordinateur, une garde-robe complète, une dizaine de montres, un séjour de sept jours et six nuits dans un palace versaillais pour deux personnes, ou encore la mise à disposition d'un coiffeur à domicile. Des gains pouvant atteinte l’équivalent de 57 000 euros.

Ses « adversaires » sont elles aussi choyées, notamment les cinq finalistes qui se verront offrir entre autres des montres, un smartphone et une paire d'écouteurs sans fil.

Quant à l’ensemble des candidates de Miss France 2021, leur seront aussi remis un ensemble de montres, un kit de bagagerie, de nombreux vêtements, et accessoires tels que chaussures, maillots de bain, doudounes ou encore lunettes de soleil, mais aussi des trousses de maquillage et des soins du corps.