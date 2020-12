Le youtubeur Norman Thavaud provoque un tollé après son sketch sur l'actrice noire qui incarnera 007

Le Youtubeur est accusé de misogynie et de racisme suite à sa blague sur le prochain film James Bond, dévoilée dans son spectacle diffusé sur Amazon Prime.

L’humoriste s’y attaque à « la dernière connerie trouvée pour lutter contre le racisme» : « Dans le prochain James Bond, le personnage de James Bond, Agent 007, sera incarné par une femme renoi. Est-ce qu’on n’est pas allé trop loin dans la lutte contre le racisme ?, s’amuse-t-il. ‘My name is Bond, Fatoumata Bond’. Non ça va pas du tout, je suis pas d’accord».

Norman Thavaud enchaîne sur le fait qu'on ne doit pas changer l'agent secret James Bond «du jour au lendemain pour un quota» dit-il, «ou alors ok. On dit que James Bond est une femme renoi. Mais alors le jour où on tournera le biopic de Michael Jordan au cinéma, je veux qu’on mette Thierry Lhermitte, et que tout le monde valide ça normal. Que genre la salle fasse ‘On est tellement ouverts’».

Ecrit suite à l'annonce du magazine Harpers Bazaar indiquant que l'actrice Lashana Lynch endosserait le costume de 007 après Daniel Craig, ce sketch a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, les internautes dénonçant des propos malveillants, misogynes et racistes. Parmi les réactions celles de la chanteuse Yseult.

Il doit certainement avoir un « ami noir... » — safia (@safia_bnr) December 26, 2020

Hiiiiii j’suis choqué, c’est même pas un peu drôle. J’ai senti la gêne jusqu’aux os. Merci d’avoir relayé — produit du sud (@Lozrmn) December 26, 2020

Quel débile ! Surtout que c'est pas "James Bond" qui est remplacé mais son matricule de 007 donc en plus de déblatérer un discours raciste ça n'as aucune incidence à l'histoire même du personnage. Mais bon demander à un raciste de réfléchir c'est mission impossible — Voltek (@latourteflambus) December 26, 2020