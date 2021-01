Lupin : Omar Sy dans la peau d'un Arsène Lupin 2.0

Omar Sy incarne le héros de Lupin, une série écrite par le Britannique George Kay (Criminal, Killing Eve) et co-réalisée par Louis Leterrier (Hulk, Le Transporteur).

Les cinq premiers épisodes de cette fiction originale tournée en France et produite par Gaumont seront mis en ligne ce vendredi 8 janvier sur Netflix, qui devrait dévoiler la suite de la première saison dans plusieurs mois.

Omar Sy y incarne Assane Diop, une version moderne du gentleman cambrioleur crée en 1905 par Maurice Leblanc, Arsène Lupin, qui a déjà été incarné au cinéma (notamment par Romain Duris en 2004 sous la direction de Jean-Paul Salomé) ainsi qu'à la télé (par Georges Descrières et Jean-Claude Brialy dans les années 1970 et 1980). Le héros de Lupin est, en fait, ici inspiré par le héros romanesque dont il a lu les aventures quand il était enfant.

Assane Diop est un quadragénaire déterminé à réparer l'honneur de son père, mort après avoir été accusé du vol d’un précieux collier qu’il n’avait pas commis. Une motivation vengeresse qui donne à la série l’occasion de s’attaquer à des sujets tels que les inégalité sociales et raciales contemporaines. « Cela nous permettait d'utiliser des éléments inspirés des livres de Maurice Leblanc sans être piégés par des postures trop anciennes. On voulait un personnage moderne, séducteur bien sûr, mais également un père et un homme avec ses blessures », a expliqué aux Echos le scénariste britannique George Kay, aux manettes de Lupin, en collaboration avec le Français François Uzan (Family Business). Pas de monocle, ni de haut-de-forme, ni de smocking pour le personnage modernisé, mais toujours le même goût de la cambriole et une passion pour le travestissement, les fausses identités et les tours de passe-passe qui raviront les fans de films comme Ocean’s Eleven.

Huit ans après la fin du truculent SAV des émissions, le «comédien préféré des Français» retrouve donc le petit écran avec ce divertissement populaire qui met en valeur son charisme naturel. « Ce qui est super avec Omar quand il joue Assane, c'est qu'avec son charisme, son sourire, on a envie de le voir réussir même si c'est pour commettre des délits », a confié le scénariste auprès de l'AFP. Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella ou encore Soufiane Guerrab complètent le casting.