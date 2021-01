Stranger Things : date de sortie, casting, intrigue… Tout ce que l'on sait déjà de la saison 4

Adulée par les nostalgiques des années 1980, la série fantastique «Stranger Things» sera de retour en 2021.

Le tournage de la saison 4, stoppé à cause de la crise du Covid-19, a repris au mois d’octobre dernier en Géorgie, et les acteurs se sont ensuite rendus au Nouveau-Mexique pour tourner des scènes avant les fêtes de fin d’année. La production assure que ce contre-temps a permis d’étoffer la suite de la série de Netflix à succès, qui suit les aventures palpitantes d'une bande de gamins et leur amie dotée de super pouvoirs, aux prises avec d'étranges phénomènes. «Le Covid-19 a impacté de façon positive les tournages. Pour la première fois, on a eu le temps d’écrire toute la saison 4 avant de la tourner. Et on a même modifié l’intrigue. Je vous assure. La qualité des scripts est donc vraiment exceptionnelle !!!», a confié Shawn Levy, le producteur. La saison 4 devrait comporter neuf épisodes et, si leur pitch n’a pas été officiellement dévoilé, de nombreux éléments, spoilers et autres théories pulullent sur la Toile.

DE NOMBREUX ANCIENS mais aussi de NOUVEAUX PERSONNAGES

Il est d'ores est déjà certain que Noah Schnapp (Will), Millie Bobby Brown (Eleven) Caleb McLaughlin (Lucas), Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike) et Sadie Sink (Max) seront tous bien là, tout comme Winona Ryder dans la peau de la mère de famille Joyce Byers. Charlie Heaton, Natalia Dyer et Joe Keery seront de retour aussi, à l’instar de Maya Hawke (Robin) et Cara Buono qui joue Karen Wheeler. Brett Gelman (Murray) et Priah Ferguson (Erica) ont été promus personnages réguliers, donc il faut s’attendre à les voir davantage que dans la saison précédente. En revanche, il est très peu probable que Dacre Montgomery soit de nouveau crédité, (attention spoiler) Billy le maître-nageur ayant été tué par le flagelleur mental lors de la bataille de Starcourt à la fin de la saison 3. (Re-attention spoilers) Prétendument mort à l’issue de la saison 3, le shérif Hopper incarné par David Harbour sera quant à lui bien de retour, son personnage ayant en fait été emprisonné en Russie.

Les frères Duffer, créateurs de Stranger Things, ont eux même annoncé le retour de Hopper, «même si notre ‘Américain’ n’aura pas que des bonnes nouvelles ; il est emprisonné dans les geôles situées sur les terres abandonnées et enneigés de Kamchatka, où il devra affronter des dangers humains et autres... ». La nouvelle vie en terre hostile mais aussi le passé du sherif de Hawkins devraient être explorés au long de cette saison 4.

Mais tout ne tournera pas autour de lui, et le cast original va recevoir pas mal de visites... Parmi les comédiens qui vont arriver au générique, il y aura Robert Englund, le célèbre interprète de l’horrifique Freddy Krueger. Il jouera un meurtrier dérangé et dérangeant, Victor Creel, détenu dans un hôpital psychiatrique pour un crime commis dans les années 1950...

Jamie Campbell Bower (Sweeney Todd, Twilight) incarnera Peter Ballard, un aide-soignant travaillant dans ce même hôpital psychiatrique. Eduardo Franco (American Vandal) sera Argyle, un livreur de pizza amateur de fiestas et ami de Jonathan. Joseph Quinn interprétera Eddie Munson, un métalleux à la tête du Hellfire Club, le club officiel de D&D du lycée Hawkins High, qui va se retrouver à l’épicentre d’un terrifiant mystère. Dans le rôle du lieutenant-colonel Sullivan, Sherman Augustus incarnera un personnage, probablement un militaire, croyant pouvoir libérer la ville d'Hawkins du cauchemar dans lequel elle est plongée. Mason Dye (Teen Wolf) jouera Jason Carver, un beau et riche sportif qui sort avec la fille la plus populaire du lycée.

Le Serbe Nikola Ðuričko (Frozen Stiff) sera Yuri, un contrebandier russe réputé pour aimer les mauvaises blagues, l'argent et le beurre de cacahuète, enfin l'acteur allemand Tom Wlaschiha (Game of Thrones) incarnera un charmant et intelligent gardien de prison, Dmitri, qui va se lier d'amitié avec un prisonnier américain répondant au nom de… Jim Hopper.

Robert Englund aka Victor Creel is a disturbed and intimidating man who is imprisoned in a psychiatric hospital for a gruesome murder in the 1950s. pic.twitter.com/QsuaGTVqDf — Stranger Things (@Stranger_Things) November 20, 2020

Que sait-on des nouvelles intrigues ?

Le mystère est encore très épais. Si on s’en réfère aux saisons précédentes, dont l’action se déroulait en 1983, 1984 et 1985, la saison 4 devrait en toute logique se dérouler en 1986.

Les titres des trois premiers épisodes ont été dévoilés, mais laissent peu d'indices, même aux fans les plus hardcore : Episode 1, 'Chapter One: The Hellfire Club'; épisode 2, 'Chapter Two: Tick Tock Mr Clock' et épisode 3 'Chapter Three: You Snooze You Lose'.

how it started how it's going pic.twitter.com/ylNmU2sGRu — Stranger Things (@Stranger_Things) November 6, 2020

Il est toutefois fortement probable que la saison 4 verra la bande composée d’Eleven, Mike et les autres tenter de sauver Hopper. Les nouvelles intrigues devraient aussi se pencher sur Eleven, et comment elle va essayer de retrouver ses pouvoirs (mémo spoiler : à la fin de la saison 3 la jeune fille à l'épistaxis chronique n’est plus capable de faire se mouvoir les objets ou de repérer des personnes à distance). Un truc qui lui serait pourtant bien pratique pour sauver Hopper…

we're not in hawkins anymore pic.twitter.com/Y4hayuPKvu — Stranger Things (@Stranger_Things) September 30, 2019

Mais les fans se souviennent sûrement aussi que le petit groupe d’amis était séparé à la fin de la saison 3 avec le déménagement de Joyce Byers, avec son benjamin Will et Eleven, qu’elle a décidé de prendre sous son aile depuis la disparition de Hopper. Avec Mike, Dustin, Lucas, Max, Nancy, Steve, Robin ou encore Erica toujours à Hawkins, la saison 4 devrait s’inscrire dans une nouvelle dynamique. Et si les Byers n'ont pas livré leur nouvelle adresse, ils ont donné rendez-vous à leurs amis à Noël... Noah Schnapp (interprète de Will Byers) avait confié avant le tournage que les héros seraient probablement séparés au début de la nouvelle saison : «Je sais que je pourrais avoir un scénario différent de celui de tout le monde, nous pourrions donc filmer ailleurs», avait-il déclaré.

Le co-créateur de la série Ross Duffer a quant à lui confirmé à Entertainment Weekly que la série allait s’ouvrir à d’autres horizons géographiques : «Je pense que le plus gros changement va consister à nous ouvrir un peu plus. Non pas en termes d'effets spéciaux ou de spectaculaire, mais plutôt dans le fait de construire des intrigues hors d'Hawkins». La romance de Mike et Eleven va donc être mise à l’épreuve de la distance.

Quand la saison 4 sera-t-elle mise en ligne ?

Dans un live Instagram, l'acteur David Harbour avait révélé que les nouveaux épisodes arriveraient début 2021, mais les retards entrainés par la pandémie de Covid-19 pourraient voir cette date repoussée au printemps, et même, pour les projections les plus pessimistes, à la fin de l'année. Quant à savoir si cette saison 4 sera la dernière, a priori non, même si Netflix n’a pas encore confirmé. Dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, Ross Duffer a en effet déclaré: « La saison quatre ne sera pas la fin. Nous savons quelle est la fin, et nous savons quand elle interviendra. [La pandémie] nous a donné le temps de regarder vers l’avenir, et de déterminer ce qui serait le mieux pour la série».