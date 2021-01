Peaky Blinders saison 6 : date de sortie, casting, intrigue… Tout ce que l’on sait déjà

La patience des fans de «Peaky Blinders» a été mise à rude épreuve. Le tournage de la saison 6 – qui sera la dernière – vient à peine de commencer après avoir été suspendu en raison de la crise sanitaire. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à ce propos. Attention, spoilers !

La saison 5 de Peaky Blinders remonte au mois d’août 2019, et se terminait sur un cliffhanger insoutenable avec Tommy Shelby pointant une arme sur sa tempe après avoir été trahi au cours de sa tentative d’assassinat du ministre britannique Oswald Mosley. Qui aura donc finalement échouée. Une conclusion qui avait laissé les fans dans un état d’inquiétude avancé, se demandant s’il n’allait pas commettre l’irréparable. Sachant que Thomas Shelby était déjà dans un état psychologique plus que précaire.

Quand sera-t-elle diffusée ?

Le tournage de la saison 6 vient officiellement de reprendre, dans le respect des mesures sanitaires, et cela a été une joie immense de découvrir Cillian Murphy chez le coiffeur pour se faire la coupe «Peaky Blinders» sur le compte Instagram officiel de la série.

«Peaky est de retour et de la manière la plus excitante qui soit. Après le retard pris par la production en raison de la pandémie, nous allons retrouver la famille Shelby dans une situation difficile où les enjeux n’ont jamais été aussi élevés. Nous pensons qu’il s’agira de la meilleure saison de l’ensemble de la série et sommes certains que les fans vont l’adorer», s’est enthousiasmé le créateur et showrunner de Peaky Blinders, Steven Knight à propos de cette saison 6. Tout en précisant : «Si la série touche à sa fin, l’histoire des Peaky Blinders se poursuivra sous une autre forme». S’agira-t-il d’un spin-off, ou d’une suite sur grand écran (pas évident avec la pandémie) ? Une chose est sûre, les Peaky Blinders n’ont pas dit leur dernier mot.

Selon le réalisateur Anthony Byrne, le tournage de la saison 6 devrait durer jusqu’au mois de mai, ou juin. Il faudra ensuite compter six mois de montage, ce qui signifie que la série ne sera pas de retour avant le début de l’année 2022. «Cela semble tout à fait envisageable », a-t-il ajouté, sans trop vouloir s’avancer non plus en raison des incertitudes induites par la crise sanitaire. Certaines rumeurs insistent que Peaky Blinders pourrait revenir plus tôt, à savoir d’ici la fin de l’année 2021. Mais cela reste toutefois peu probable.

Qui sera au casting de la saison 6 ?

Bien évidemment, les téléspectateurs retrouveront les personnages principaux, à savoir Cillian Murphy dans le rôle de Thomas Shelby, Helen McCrory dans celui de Polly Gray, Finn Cole en Michael Gray, Paul Anderson en Arthur Shelby, Natasha O’Keeffe en Lizzie Shelby et Sophie Rundle en Ada Shelby.

Sam Claflin reprendra le rôle d’Oswald Mosley, le ministre devenu l’ennemi juré de Tommy. Et selon Anthony Byrne, la saison 6 permettra de découvrir les personnes qui composent son entourage. Les fans du Jeu de la Dame seront ravis d’apprendre qu’Anya Taylor-Joy fera son retour dans la peau de Gina Gray. Là aussi, le réalisateur précise que la famille de la jeune femme fera une apparition remarquée dans cet ultime chapitre de Peaky Blinders.

Parmi les nouvelles têtes, Stephen Graham devait incarner un des personnages centraux de la saison 6. Mais le report du tournage en raison de la crise sanitaire pourrait avoir empêché le comédien de prendre part à l’aventure. «Je devais jouer dans Peaky Blinders mais le tournage a été suspendu indéfiniment. Mon agent a passé beaucoup de temps pour tenter de trouver une solution», a récemment expliqué le comédien dans un podcast. Pour le moment, sa présence, ou non, au générique n’a pas été confirmée.

Une rumeur insistante annonce également la possible apparition de Julia Roberts dans la saison 6, sans aucune information concernant son rôle éventuel. «Je ne sais pas d’où l’information est sortie, mais on croise les doigts», a commenté le réalisateur Anthony Byrne dans une vidéo questions/réponses postée sur Instagram.

Une autre rumeur annonçait que Rowan Atkinson (Mr Bean) soit également présent au casting pour incarner Adolph Hitler, qui était un ami du ministre fasciste Oswald Mosley. Une information officiellement démentie par la chaîne britannique BBC.

A noter que le personnage de Tom Hardy, Alfie Solomons, qui a fait une réapparition surprise à la fin de la saison 5, pourrait également être présent à l’écran. Et ça, ce serait une excellente nouvelle.

A quoi s’attendre dans la saison 6 ?

Selon Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders, l’arrêt de la production en raison de l’épidémie de coronavirus a provoqué des changements dans l’écriture de cette saison 6, mais il assure que cela a permis d’améliorer l’ensemble. «Je le dit à chaque fois, mais je pense vraiment qu’il s’agit de la meilleure saison. Nous avons dû changer certaines choses en raison de l’agenda des acteurs. J’ai parcouru les scripts, des choses ont été modifié, ont évolué, je pense, pour un résultat encore meilleur», affirme-t-il.

Anthony Byrne a expliqué pour sa part que la saison 6 va reprendre immédiatement là où l’histoire s’était arrêtée en conclusion de la cinquième. «La première image que vous verrez sera le retour dans ce champ… avec Tommy pointant une arme sur sa tempe. Puis, nous avancerons, nous conclurons cet instant dramatique… c’est génial !», clame-t-il.

Une chose semble certaine, Tommy Shelby va remuer ciel et terre pour découvrir l’identité de la personne (ou des personnes) qui l’a trahi. Oswald Mosley, de son côté, cherchera immanquablement à se venger de ce dernier.

La saison 6 sera également éprouvante pour Polly Gray, qui pourrait se retrouver à devoir faire un choix entre sa loyauté envers Tommy Shelby, et son fils Michael. Une intrigue capitale dans ce sixième chapitre. «Elle va peut-être se retrouver dans l’obligation de faire un choix entre les deux. Cela risque d’être très difficile. Quel impact cela va-t-il avoir sur la famille ?», confiait récemment Finn Cole, l’interprète de Michael Gray.

Steven Knight a révélé que la saison 6 de Peaky Blinders ferait un bond dans le temps. Alors que l’intrigue de la cinquième saison se déroulait au moment du krach boursier de 1929, la sixième se dirigera vers l’année 1934.

«Dans la saison 6, nous nous dirigerons vers 1934 et les choses commencent à empirer. Les tambours frappent plus forts, les tensions augmentent, et Tommy se retrouve au milieu de tout cela. Il y aura une exploration de ce qui se passe dans les années 1930 et comment certaines choses se sont passées», assure le créateur de la série.