Kourtney Kardashian en couple avec un célèbre musicien

Amis de longue date, Kourtney Kardashian et le batteur de Blink-182 Travis Barker seraient désormais en couple.

La star de le télé-réalité et le musicien ont laissé planer le doute quant à la nature romantique de leur relation, en partageant des photos sur les réseaux sociaux ce week-end, des clichés qui ne les dévoilent pas ensemble mais qui ont été pris au même endroit...

Selon People, ils séjournaient tous les deux dans la maison de Kris Jenner à Palm Springs. « Ils sortent ensemble depuis environ un mois ou deux (…) Travis est très épris de Kourtney et ce depuis un bon moment », a confié une source au magazine.

Le site E ! News annonce aussi leur romance. «Ils sont restés très discrets jusqu'à présent. Ils forment un joli couple, et toute la famille de Kourtney aime déjà Travis. Ils sont voisins et bons amis depuis des années, et c'est récemment devenu romantique», a confié un indiscret qui a ajouté : «Travis a toujours eu un faible pour Kourtney. L'alchimie et le flirt ont toujours été là. Ils ont beaucoup de points communs, et Kourtney a toujours été attirée par le fait que Travis soit un bon père (le batteur a eu deux enfants avec son ex-femme Shanna Moakler, ndlr). Il est incroyable et très investi, Kourtney adore ça. Ils aiment se relaxer à la maison avec les enfants, et tout le monde s'entend bien. Tout se déroule à merveille, et ils ne se mettent pas de pression, il n'y a rien de sérieux pour le moment».

Mère de trois enfants, qu’elle a eus avec son ex-petit ami Scott Disick, Kourtney Kardashian semble en effet elle aussi avoir succombé à une flèche de Cupidon. « Fais de beaux rêves », a-t-elle envoyé en légende d’une photo d’elle, ce à quoi le musicien a répondu par une rose rouge.