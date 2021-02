Mort de Dustin Diamond : les acteurs de «Sauvés par le gong» lui rendent hommage

Le décès de Dustin Diamond a profondément ému ses anciens partenaires de la série «Sauvés par le gong» qui n’ont pas manqué de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

L’interprète de Samuel «Screech» Powers dans la célèbre sitcom est mort ce lundi 1er février, à l’âge de 44 ans, dans un hôpital de Floride. Il avait été diagnostiqué d’un cancer du poumon de stade IV mi-janvier. Selon le site américain TMZ, sa compagne, qui était présente à ses côtés au moment de son décès, assure qu’il n’a pas souffert. Une triste nouvelle confirmée par son agent.

«Nous avons l'immense tristesse de confirmer que Dustin Diamond s'est éteint ce lundi 1er février 2021 des suites d'un carcinome. Il a été diagnostiqué de cette brutale et implacable forme de tumeur maligne il y a seulement trois semaines. Durant cette période, il s'est propagé rapidement à travers son organisme, sans merci. Sa seule miséricorde a été sa rapidité. Dustin n'a pas souffert. Il n'a pas eu à rester allongé submergé par la douleur. Pour cela, nous sommes reconnaissants», a-t-il déclaré dans un communiqué publié par le site américain People.

Dans la soirée, ses anciens partenaires à l’écran ont exprimé leur émotion sur les réseaux sociaux, à commencer par Mario Lopez, qui incarnait AC Slater dans Sauvés par le Gong. «Dustin, tu nous manqueras mec. La vie est si fragile, elle ne doit pas être prise à la légère. Je vais continuer à prier pour ta famille...», a-t-il posté sur son compte Instagram.

C’est sur Twitter que Mark-Paul Gosselaar a rendu hommage à Dustin Diamond. «Terriblement attristé d'apprendre le décès de Dustin Diamond, un vrai génie de la comédie. Mes sincères condoléances à sa famille et ses amis. Quand je me souviens du temps que nous avons passé ensemble, ces étincelles pures et brillantes que lui seul était capable de créer vont me manquer. Une tarte dans ton visage mon camarade», peut-on lire.

Deeply saddened to hear of the passing of Dustin Diamond, a true comedic genius. My sincere condolences to his family and friends. Looking back at our time working together, I will miss those raw, brilliant sparks that only he was able to produce. A pie in your face, my comrade.

— Mark-Paul Gosselaar (@MPG) February 1, 2021