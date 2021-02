House of the Dragon : date de sortie, casting, intrigue…Tout ce que l’on sait sur le spin-off de «Game of Thrones»

La série «House of The Dragon» est attendue dans le courant de l’année 2022 sur la chaîne américaine HBO (et HBO Max). Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à son propos. Attention, spoilers !

Ce spin-off de Game of Thrones est l’adaptation en série du livre de George R.R. Martin Fire & Blood – publié en novembre 2018 – centré sur la prise de pouvoir de la maison Targaryen après la chute de Valyria, son règne sans partage sur Westeros, l’unification des Sept Royaumes, etc. à travers une histoire qui débutera 300 ans avant les événements dépeints dans la série originale.

Le récit de George R.R. Martin couvre les 150 premières années du règne de la Maison Targaryen, et un deuxième roman déjà commandé (mais pas encore écrit) doit couvrir la période menant jusqu’à la Rébellion de Robert, événement qui marque la prise de pouvoir de la Maison Baratheon après 300 années de domination des Targaryen sur Westeros.

Quand sera-t-elle diffusée ?

Il va falloir être patient. Mais selon Casey Bloys, le patron de la programmation chez HBO, la production de House of The Dragon a déjà été lancée et, malgré les retards provoqués par la crise sanitaire, la diffusion est toujours prévue pour le courant de l’année 2022. Une information confirmée le 18 décembre dernier avec la diffusion d’un teaser.

House of The Dragon sera déclinée en 10 épisodes qui seront diffusés sur HBO, mais également sur la plate-forme de streaming de la chaîne américaine, HBO Max. La série sera pilotée par le co-créateur de Colony, Ryan Condal, qui est également en charge du scénario, et Miguel Sapochnik, le réalisateur de plusieurs épisodes de Game of Thrones qui s’occupera de mettre en image le pilote de House of The Dragon, ainsi que d’autres épisodes de la saison 1. Pour ceux qui se poseraient la question, David Bienoff et Dan B. Weiss, les showrunners de Game of Thrones, ne seront pas impliqués dans la série (ce qui est plutôt une bonne nouvelle).

Enfin, George R.R. Martin a confirmé qu’il ne participerait pas à l’écriture des scénarios, assurant se concentrer sur le roman The Winds of Winter, le 6e tome de sa saga littéraire Le Trône de Fer. «J’espère être impliqué d’une certaine façon… et qui sait, si tout se passe bien, je serai peut-être en mesure d’écrire quelques scénarios comme il m’est arrivé de le faire pour Game of Thrones. Mais… et je veux être tout à clair sur ce point… je ne m’occuperai d’aucun scénario tant que je n’ai pas terminé et livré Winds of Winter», assurait-il en novembre 2019 sur son blog.

Qui sera présent au casting ?

Le casting de House of The Dragon a officiellement débuté en juillet 2020, et plusieurs comédiens ont déjà rejoint la série de HBO. A commencer par Paddy Considine, dans le rôle du roi Viserys I Targaryen, qui fut choisi par les seigneurs de Westeros lors du Grand Conseil organisé à Harrenhal pour succéder à son grand-père, Jaehaerys Targaryen. Soucieux de faire honneur au règne de ce dernier, Viserys – qui a monté le légendaire dragon Balerion – est réputé pour être un homme bon et équitable auprès des autres Maisons et de ses sujets.

Olivia Cooke (Ready Player One) jouera le rôle d’Alicent Hightower, la fille d’Otto Hightower, la Main du roi. Elle est réputée comme une des femmes les plus raffinées des Sept Royaumes, a grandi dans les couloirs du Donjon Rouge à Port-Réal, proches du pouvoir et du cercle fermé entourant le souverain. Alicent Hightower est également un fin stratège politique.

Emma D’Arcy (Wanderlust) incarnera la princesse Rhaenyra Targaryen, la fille aînée du roi, née de son union avec sa première épouse, la reine Aemma Arryn. Elle monte à dos de dragon depuis sa plus tendre enfance. Mais malgré un destin en apparence tout tracé, Rhaenyra est… une femme. Avec tous les problèmes que cela suppose dans ce bas monde.

Matt Smith (The Crown) sera le prince Daemon Targaryen, le plus jeune frère du roi Viserys et successeur au trône en l’absence de descendance de ce dernier. Il est un guerrier hors pair, un aventurier, un séducteur, et forme un redoutable duo avec son terrifiant dragon, Caraxes. Il est également armé d’une des deux épées en acier valyrien de la famille Targaryen, Noire Sœur. Il considère la Main du Roi, Otto Hightower, comme son grand rival, et s’en méfie.

Que sait-on de l’intrigue ?

Pas facile à faire sans révéler des informations majeures, mais voilà ce que l’on peut en dire : House of The Dragon débute son récit en plein cœur du règne de Viserys I Targaryen, qui est alors le 5e souverain de la famille depuis la Conquête de Westeros par Aegon le Conquérant. Il est le dernier Targaryen à avoir monté Balerion, l’imposant dragon utilisé par son ancêtre pour unir les Sept Royaumes.

Les événements de la série mèneront les téléspectateurs au cœur d’une guerre de succession sanglante connue sous le nom de La Danse des dragons, et qui impliquera l'ensemble des Maisons de Westeros avec, au programme, de l’inceste, des batailles à dos de cracheurs de feu, des trahisons, des assassinats, des suicides, des alliances inattendues, et des revirements de situation dont George R.R. Martin a le secret. Tous les ingrédients qui ont fait le succès de Game of Thrones sur le petit écran, et que HBO espère renouveler avec cette série.