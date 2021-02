Super Bowl : Timothée Chalamet devient «Edgar aux mains d'argent» dans une publicité pour une voiture électrique (vidéo)

Timothée Chalamet est l’autre grand gagnant du Super Bowl. L’acteur est apparu dans un spot publicitaire pour un véhicule électrique imaginant la suite du chef d’œuvre de Tim Burton, «Edward aux main d’argent».

Dans cette publicité, Timothée Chalamet devient Edgar aux mains d’argent, le fils d’Edward – rôle incarné par Johnny Depp dans le film réalisé par Tim Burton en 1990 – et de Kim Boggs, le personnage interprété par Winona Ryder. La comédienne a d’ailleurs accepté de reprendre son rôle pour l’occasion, et d’assurer la voix-off.

«J’ai adoré l’idée de travailler avec Timothée, et le fait qu’il s’agissait d’une voiture électrique était également un argument important», a confié l’actrice au site américain Variety.

Le spot publicitaire – qui a été vu plus de 854.000 fois sur YouTube – a réussi à séduire la presse et le public avec son humour, le fils d’Edward aux mains d’argent rencontrant toutes sortes de problèmes avec ses mains-ciseaux, se retrouvant abandonner par le chauffeur d’un bus, crevant un ballon de football américain, ou se faisant réprimander par le patron d’un fast-food alors qu’il exprime sa créativité lors de la préparation d’une commande.

«C’est rare qu’un travail dont on est fier continue de vivre et d’évoluer avec le temps, même plus de 30 ans après. Je suis ravi de voir Edgar se confronter au nouveau monde. J’espère que les fans et ceux qui ont connu Edward aux mains d’argent seront comblés», a commenté Tim Burton.

A voir aussi