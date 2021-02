Regé-Jean Page : la star de la série Bridgerton rejoint le casting du film «Donjons et Dragons»

La carrière de Regé-Jean Page poursuit son embellie. La star de «Bridgerton» vient de se voir confier un des rôles principaux du film «Donjons et Dragons», rapporte le site américain The Hollywood Reporter.

Le comédien rejoint un casting qui compte déjà dans ses rangs de stars de premier rang telles que Chris Pine, Michelle Rodriguez et Justice Smith. Cette adaptation du célèbre jeu de rôle sera réalisée par Jonathan Goldstein et John Francis (Game Night).

Donjons et Dragons est une des productions cinématographiques les plus attendues, avec un scénario qui devrait reprendre les grandes lignes du jeu de rôle culte co-inventé par Gary Gygax, dans lequel les humains côtoient des Elfes, des Orcs, et des centaines d’autres créatures dans des aventures palpitantes.

Pour le moment, il n’a pas été révélé si cette adaptation reprendra les codes et mécaniques du jeu de rôles à l’écran, avec un maître du jeu connu sous le nom de «Maître du Donjon», ou s'il se contentera de déployer son récit dans l'un des univers à succès du jeu, comme Les Royaumes Oubliés. A noter que Regé-Jean Page animera le prochain numéro de l’émission Saturday Night Live. Une véritable consécration pour tout artiste outre-Atlantique.

