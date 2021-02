Pokémon : une carte dracaufeu vendue 418.000 euros, un nouveau record !

Alors que les premières versions du jeu vidéo Pokémon s'apprêtent à fêter leurs 25 ans le 27 février prochain, le jeu de cartes n'en finit pas d'attirer les collectionneurs. Et il faut désormais être très fortuné pour acquérir certaines cartes. L'une d'entre-elles s'est vendue à plus de 418.000 euros sur eBay dimanche 21 février. Un nouveau record.

Il s'agit d'une carte mettant en scène un Dracaufeu de 1ère édition et datant de 1999. L'objet était vendu comme neuf dans un étuit transparent sellé et attesté par un organisme d'authentification. Dans un communiqué publié ce lundi 22 février, eBay fait état d'un boom sans précédent de la vente de cartes Pokémon sur sa plate-forme d'enchères en ligne.

«Sacrées n°1 des cartes à collectionner, devant les cartes basketball et de baseball, les ventes des cartes Pokémon ont explosé de plus de 574 % entre 2019 et 2020», explique eBay. Si vous découvrez des cartes Pokémon anciennes dans votre grenier, ne les jettez surtout pas, celles-ci pourraient bien vous assurer une retraite confortable, voir l'achat d'un premier appartement.

Et la folie semble habiter les amateurs à l'approche de la date anniversaire des 25 ans, puisque la plate-forme enregistre acutellement plus de 1,7 million d'annonces comportant le mot clé «Pokémon» et 143.000 recherches avec le mot Pokémon, sur les 30 derniers jours rien qu'en France.

Plusieurs autres annonces actuellement en ligne liées à Pikachu et ses amis pourraient atteindre de nouveaux records. A l'image de ce set complet de cartes Pokémon de 1ère génération, encore sous blister et proposer pour plus de 3,7 millions d'euros. Parallèlement, il n'y a pas que les cartes qui ont la cote, puisque les jeux vidéo de la série atteignent aussi des sommes folles. Surfant sur le rétrogaming, les versions rouge, bleues, vertes et jaunes lancées dans les années 1990 sur Game Boy peuvent s'écouler pour plusieurs centaines, voire des milliers d'euros dans leur version neuves sous blister.

A voir aussi