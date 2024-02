«Jeu de cartes à collectionner Pokémon Pocket» : tout savoir sur cette nouvelle application sur smartphone

Ce mardi 27 février, la Pokémon Company a dévoilé ses futurs projets autour de la célèbre franchise vidéoludique. Avec, comme annonce majeure, la sortie de «Jeu de cartes à collectionner Pokémon Pocket», un jeu de cartes virtuelles sur smartphone prévu pour cette année.

La folie Pokémon continue de s'étendre sur mobile. Après l'immense succès de «Pokémon Go», la Pokémon Company va lancer «Jeu de cartes à collectionner Pokémon Pocket», un jeu de cartes virtuelles disponibles sur smartphone qui devrait être disponible avant la fin de l'année. Le jeu est une collaboration entre la Pokémon Company, l'entreprise Créatures et DeNA, les développeurs du jeu vidéo «Pokémon Masters EX».

Dans la bande-annonce diffusée ce mardi, la Pokémon Company révèle que les joueurs recevront deux paquets de cartes chaque jour gratuitement. L'objectif est ainsi de collectionner ces cartes virtuelles, de la même manière que celles en version papier, de pouvoir les échanger avec d'autres joueurs, avec la possibilité de les affronter durant des combats reprenant les règles du jeu de cartes à collectionner.

«Lorsque nous développons les cartes physiques, nous nous efforçons de satisfaire les joueurs en prenant grand soin de la qualité de notre papier, des couleurs et du processus d'impression. Depuis que ce jeu utilise les appareils mobiles plutôt que du papier, nous voulons montrer ce soin que nous apportons de nouvelles manières, uniquement possible par le numérique, utilisant les caractéristiques de l'écran afin de renforcer les couleurs brillantes et les effets stylisés», a détaillé Yuji Kitano, président de Creatures, l'entreprise responsable de l'édition des cartes Pokémon au format physique.

En plus de cette possibilité de collection et de combats, «Jeu de cartes à collectionner Pokémon Pocket» va proposer des «cartes immersives» où les joueurs pourront rentrer dans l'illustration pour observer plus précisément les décors.

Depuis quelques années, la vente et la collection de cartes Pokémon ont atteint de nouveaux sommets. Le regain de popularité a permis à certains collectionneurs de disposer de cartes valent plusieurs centaines de milliers d'euros. Nul doute que cette version mobile, permettant une accessibilité au plus grand nombre, devrait connaître un grand succès chez les joueurs.