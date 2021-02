«Le cinéma français reste une référence mondiale» pour Ramzy Malouki, membre du jury et correspondant CANAL+ à Los Angeles

Depuis Los Angeles, le journaliste Ramzy Malouki – qui est également membre du jury des Golden Globes – évoque les bouleversements dans l’organisation de la 78e édition de la cérémonie en raison de la crise sanitaire, et des chances de récompenses pour les Français en lice.

Comment est l’ambiance sur place à quelques jours de cette cérémonie des Golden Globes ?

Contrairement aux années précédentes, où les deux derniers jours sont surtout consacrés aux répétitions sur la scène du Beverly Hilton ainsi qu’aux essais lumières et sons avec des centaines de techniciens, cette édition 2021 sera numérique. La production devra faire face à un obstacle majeur : la ligne Internet. Les nommés, dont certains sont à l’autre bout du monde, doivent être en mesure d’intervenir sans problèmes en cas de victoire. Les Emmy Awards, il y a quelques mois, avaient servi de référence.

Avec cette édition numérique, il faudra prier pour qu'il n'y ait pas de bug technique

Les Golden Globes devraient reprendre le même principe, en priant pour qu’il n’y ait pas de bug technique ou de coupure d’internet. En espérant aussi que certains nommés qui seront chez eux joueront le jeu en acceptant de mettre une webcam dernier modèle au lieu d’un smartphone. Je pense à une actrice en particulier qui se fiche complétement du protocole hollywoodien. On se souvient de sa prestation aux Oscars qui était géniale.

Comment la crise sanitaire vient-elle impacter le déroulement de la cérémonie ?

La cérémonie a été repensée différemment. Amy Poehler et Tina Fey, toutes deux mamans, ont souhaité ne pas se déplacer. Il y aura donc 2 plateaux. Le premier est au Beverly Hilton de Los Angeles, dans la salle où se déroule traditionnellement la cérémonie. Mais il n’y aura pas de public ou peu. Amy Poehler, qui vit à L.A., sera sur cette scène. Tina Fey, depuis New-York, lui donnera la réplique. La production a choisi un endroit mythique de la grande pomme comme lieu de tournage. Le Rainbow Room, un lounge privé situé au 65ème étage du Rockefeller Center.

De plus, en termes de logistique, l’endroit est parfait, puisqu’il est dans le même bâtiment que les studios de la NBC qui diffuse la cérémonie aux États-Unis. En ce qui concerne la cérémonie en elle-même, une vingtaine de stars, Renée Zellweger, Laura Dern, Salma Hayek, Joachin Phoenix, entre autres, ont accepté d’annoncer les différentes catégories.

Il y aura plusieurs hommages pendant la soirée, dont un au personnel soignant

Certaines seront présentes, d’autres le feront par visioconférence. La production reste très discrète là-dessus, mais quand je vois les noms de Kenan Thompson ou Kristen Wiig, qui, comme Amy Pohler et Tina Fey, sont des comédiens issus de Saturday Night Live, je ne pense pas me tromper en imaginant des sketches en présentiel. Il y aura aussi plusieurs hommages pendant la soirée, dont un au personnel soignant.

Tina Fey et Amy Poelher vont animer la cérémonie pour la 4e fois, mais depuis deux lieux différents. A quoi s’attendre de leur part dans ce contexte si particulier ?

Tina Fey et Amy Poehler sont toutes deux «diplômées» de l’émission hebdomadaire Saturday Night Live. Autrement dit, elles ont l’habitude de travailler sous pression pour écrire leurs sketches. Dans ce cas précis, même séparées physiquement, leur complicité reste intacte. Elles se connaissent bien, et ont un sens inné du timing comique. De plus, elles sont épaulées par une équipe d’auteurs et d’autres comédiens qu’elles connaissent bien, comme ceux du SNL que j’évoquais. Il reste à savoir comment le duo va interagir techniquement depuis les deux plateaux.

La France possède quatre représentants parmi les nommés, Tahar Rahim, Alexandre Desplat, Florian Zeller et le long métrage «Deux». Quelles sont leurs chances de repartir avec une récompense ?

Il m’est difficile de prédire car je suis moi-même membre du jury des Golden Globes. Mais il est clair qu’en tant que Français, j’espère voir au moins un des nommés remporter une statuette. Tahar Rahim, nommé pour la 1ère fois de sa carrière prouve qu’il a atteint l’objectif qu’il s’était donné, être un acteur international. Florian Zeller est considéré par le New-York Times comme l’un des meilleurs dramaturges de sa génération. Alexandre Desplat, lui, est un vétéran des Golden Globes. il a été nommé 12 fois et a remporté deux fois la statuette. Quand au film «Deux», il montre une nouvelle fois que le cinéma français reste une référence mondiale.

A vour aussi