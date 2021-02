Golden Globes 2021 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Canal+ retransmettra en direct la 78e édition des Golden Globes Awards dans la nuit du dimanche 28 février au lundi 1er mars 2021.

La chaîne cryptée va fêter l’événement tout au long de la journée de dimanche, avec, pour commencer, le magazine Rencontres de cinéma à 11h50 pour un entretien de Laurent Weil avec Tahar Rahim, nommé pour le Golden Globe du «meilleur acteur» pour son rôle dans Désigné coupable de Kevin McDonald. A 20h50, c’est le film Judy avec Renee Zellweger, nommée dans la catégorie «meilleure actrice dans un film dramatique» qui sera à suivre, avant d’enchaîner à 22h45 avec le film L’Adieu de Lulu Wang, avec Awkwafina, qui concourt pour le Golden Globe de la «meilleure actrice dans une comédie». L’Hedb’Hollywood, à 23h45, verra Didier Allouche décrypter les enjeux de la cérémonie pour le cinéma et les séries.

Dès 00h15, en direct et en plateau depuis la France, Renan Cros et Pierre Zeni, entourés d'Ava Cahen, Mégane Choquet, Ramzy Malouki et Perrine Quennesson, entameront la nuit avec l’introduction à cette cérémonie prévue pour débuter à 2h du matin. Cette 78e édition des Golden Globes sera rediffusée à 7h du matin, le 1er mars, sur CANAL+ CINÉMA. Un «Best OF Golden Globes» sera diffusé à 23h45 sur Canal+ et disponible à la demande sur myCANAL. Tous les temps forts seront accessibles sur une page dédiée ICI.

Une cérémonie pas comme les autres

Habituellement organisée début janvier, la cérémonie a été décalée de plusieurs semaines en raison de la crise sanitaire mondiale. Elle sera présentée par le duo Amy Poelher et Tina Fey, déjà aux commandes des éditions 2013, 2014 et 2015. Pandémie oblige, elles seront installées sur deux plateaux différents, un sur la côte Est à New York (Tina Fey), l'autre en Californie à Los Angeles (Amy Poelher), où elles accueilleront les personnalités venues remettre les prix de cette cérémonie considérée comme un des baromètres des Oscars.

Les téléspectateurs retrouveront notamment Cynthia Erivo, Joaquin Phoenix, Kristen Wiig, Renee Zellweger, Margot Robbie, Christian Slater, Bryce Dallas Howard, Kevin Bacon, Sterling K. Brown, Michael Douglas, ou encore Catherine Zeta-Jones pour la remise des récompenses. La liste complète des nominations est à retrouver ICI.

L’autre particularité de cette 78e édition des Golden Globes tient dans la place toujours plus importante des plates-formes de streaming dans les nominations. Les studios traditionnels ont été durement touchés par la crise sanitaire, repoussant sans cesse la sortie des films dans les salles. Résultat, Netflix pointe en pole position avec 22 nominations, suivi d’Amazon Prime Video et ses 7 nominations. Hulu et Apple TV+ participent également à la fête. Tandis que Sony, Focus et Searchlight, représentants de l’ancien monde hollywoodien, comptabilisent 5 nominations chacun.

On peut également souligner la présence de trois femmes dans la catégorie «meilleure réalisation» cette année : Chloe Zhao (Nomadland), Regina King (One Night In Miami), star de Watchmen, et Emerald Fennell (Promising Young Woman), qui incarne Camilla Parker Bowles dans The Crown. Certains n’hésiteront pas à pointer du doigt un effet post-MeToo pour expliquer ce qui est, en vérité, une véritable révolution culturelle puisque, en huit décennies, seules 5 femmes – Barbara Streisand, Jane Campion, Sofia Coppola, Ava DuVernay et Kathryn Bigelow – avaient eu l’honneur de voir leur nom figurer dans cette catégorie. C’est la première fois que les femmes dominent en nombre cette liste complétée, cette année, par les noms de David Fincher et Aaron Sorkin.

