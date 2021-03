Les rivières pourpres : la saison 3 de la série avec Olivier Marchal et Erika Sainte démarre ce soir

La saison 3 des «Rivières Pourpres», la série dérivée du best-seller de Jean-Christophe Grangé, débute ce lundi 8 mars.

Comme les deux précédentes, qui avaient réuni 4,8 millions de téléspctateurs en moyenne, cette nouvelle saison sera constituée de quatre enquêtes sombres et violentes réparties sur huit épisodes.

Le commissaire Niemans (Marchal) et la lieutenante Delaunay (Sainte), les deux héros enquêteurs de l'Office Central contre les Crimes de Sang seront cette fois notamment confrontés à des corps cousus entre eux retrouvés au sein d’un festival néopaïen dans les montagnes, un meurtrier fou qui réintroduit le virus de la Peste Noire en pleine capitale, ou encore un ange de la mort sévissant dans la plus isolée et la plus dangereuse prison d’Europe…

La série poursuivra dans le même temps de se pencher leurs vies personnelles, confrontant Niémans à de douloureux souvenirs qui le pousseront à dévoiler un vieux secret.

La bande-annonce de la saison 3 des Rivières Pourpres :