Cobra Kai saison 4 : date de sortie, casting, intrigue… Tout ce que l’on sait déjà

Le tournage de la saison 4 de Cobra Kai, électrisante suite en série de la saga ciné culte Karaté Kid, a commencé.

A l’origine diffusée sur YouTube Red (devenu YouTube Premium), puis entrée au catalogue de Netflix, Cobra Kai est une série miraculeuse qui a rendu accros ses spectateurs de tous âges.

Elle embarque, trente-cinq ans après, les acteurs des premiers longs-métrages Karaté Kid, à savoir, Ralph Macchio et William Zabka, qui reprennent leurs rôles respectifs, celui du brun Daniel Larusso, le fameux Karaté Kid, élève de l’imperturbable monsieur Miyagi (Pat Morita, décédé en 2005 à l’âge de 73 ans), et de son rival blond, Johnny Lawrence, ancien disciple de l’impitoyable John Kreese (dont l’interprète original est lui aussi au casting de la série).

Larusso avait envoyé Lawrence au tapis lors d'un championnat de karaté en 1984. Une défaite dont ce dernier ne semble jamais s'être vraiment relevé.

Dans la série, Larusso est devenu un pur produit de l’american way of life en faisant un sacré bout de chemin de winner depuis les quartiers miteux de son enfance jusqu'aux très select club houses. Il est aujourd'hui le directeur d’une prospère concession automobile et aussi un père de famille modèle qui a eu à coeur de transmettre son savoir en matière de karaté à sa fille aînée. De l'autre côté de l'échelle de la réussite, Lawrence a quitté - semble-t-il à coups de pieds aux fesses - les beaux quartiers dans lesquels il a grandi. Il vivote aujourd’hui de petits boulots en petits boulots, décapsule bières sur bières et ne s’est jamais occupé de son ado de fils dont il a laissé l’entière responsabilité à une mère presque aussi démissionnaire que lui.

Dans la saison 1 de Cobra Kai, la rivalité d'antan des deux hommes est, à la faveur d’un concours de circonstances, soudainement ranimée.

All it took was 35 years, a few vendettas, and a bunch of brawling karate students to get to this moment. pic.twitter.com/gLpZIKOyNF — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) February 14, 2021

Ils vont chacun mettre leurs visions opposées du karaté au service de lycéens victimes de harcèlement scolaire. Ces derniers, biberonnés aux films d’action et aux jeux vidéo vont de prime abord être plus séduits par les méthodes brutales de Lawrence que celles plus spirituelles de Larusso…

Bastons ébouriffantes, séquences nostalgiques et références aux années 1980 bien senties, le tout saupoudré d’humour badass (le côté brut de décoffrage d’un autre âge de Lawrence est une manne parfaitement exploitée)… Cobra Kai fracasse tout de manière jubilatoire. Elle envoie du lourd mais a le bon goût de le faire avec autodérision et sans manichéisme primaire, c'est d'ailleurs la rédemption du méchant Lawrence qui est explorée.

Cette recette parfaitement équilibrée en fait une totale réussite. Le tour de force des scénaristes est aussi d’être parvenus à séduire aussi bien la nouvelle génération que « l’ancienne », celle qui a grandi avec Karaté Kid. Pour ces derniers, le divertissement feel good est total, avec du fun, beaucoup, mais aussi des séquences en lien avec le passé vraiment poignantes. Cobra Kai laisse surtout intactes la charge sentimentale et le culte que les gamins des années 1980 vouent à Karaté Kid. Tous les flashbacks (avec des extraits des films) et autres clins d’œil à la pop culture d’hier ne l'empêchent cependant pas d'être une teen série parfaitement ancrée dans son époque. Cette capacité à réinventer sans trahir font d'elle un des rares exemples de réussite en matière de spin-off, exercice éminemment casse-gueule.

Time to ring in the new year in the most badass way possible. Season 3 of #CobraKai is now ssssstreaming. Get to it! pic.twitter.com/kY9KJtQqWT — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) January 1, 2021

Qui sera au casting de la saison 4 ?

Aux côtés de Ralph Macchio et William Zabka, on retrouvera notamment Xolo Maridueña dans le rôle de Miguel Diaz, Mary Mouser pour interpréter Samantha Larusso, Tanner Buchanan dans le rôle de Robby Keene, ou encore Jacob Bertrand en Eli Moskowitz. Peyton List et Vanessa Rubio deviennent quant à elles « régulières ». On devrait donc voir davantage à l’écran la «méchante» Tory Nichols dont Kreeze compte bien faire une arme de destruction massive, et Carme Diaz, la gentille mère de Miguel qui plaît tant à Lawrence.

Il y aura aussi du sang neuf. Netflix a annoncé les arrivées de nouveaux élèves interprétés par Dallas Dupree Young et Oona O’Brien. Selon Variety, Young jouera Kenny, un garçon harcelé qui cherchera un moyen de se défendre au travers du karaté et O’Brien incarnera Devon, une élève studieuse mais très impulsive.

Attention spoilers. Pour mémoire, le dernier épisode de la saison 3 a annoncé le retour de Thomas Ian Griffith, dans la peau de Terry Silver, alias le grand méchant de Karaté Kid 3. «Nous avons tous aimé le personnage de Terry Silver dans ‘Karaté Kid 3’ et son interprétation par Thomas Ian Griffith. Donc si ce personnage devait revenir pour la saison 4, nous espérons que ce sera lui qui l’interprétera», avait déclaré l’un des trois co-scénaristes Jon Hurwitz.

Hilary Swank va-t-elle enfiler un kimono ?

Après les retours très réussis (mais éphémères a priori) des anciens potes de Lawrence mais aussi d’Elisabeth Shue (inoubliable Ali Mills dont Larusso et Lawrence se disputaient les faveurs et que l'on peut voir actuellement dans la série The Boys), mais aussi Tamlyn Tomita ou encore Yuji Okumoto, les fans espèrent que la saison 4 accueillera Hilary Swank.

Apparemment l’idée de faire appel à l’actrice, qui jouait Julie Pierce dans le quatrième (pas terrible) volet de Karate Kid : Miss Karaté Kid sorti en 1994 (avec Pat Morita mais sans Ralph Macchio), n’est pas aussi farfelue qu’elle en a l’air… Elle a même plus qu’effleuré l’esprit des créateurs de Cobra Kai...

« Nous parlons littéralement de tous les personnages qui sont apparus dans le Miyagi-verse, il est donc évident que nous avons parlé de Julie Pierce. Quant à savoir si elle reviendra ou non dans la série, vous devrez simplement attendre pour le savoir », a confié Jon Hurwitz au site Cinema Blend, avant d'ajouter : « The Next Karate Kid fait partie de notre univers (…) L’une des choses qui est vraiment spéciale à ce sujet est que Hilary Swank a travaillé très tôt et qu’elle est devenue l’une des grandes actrices d’Hollywood. Sa performance est excellente dans ce film et son alchimie avec Pat Morita est fantastique ». A noter que la star de Boys Don’t Cry a déjà participé à d’autres projets Netflix tels que la série Away, donc les fans pourraient bel et bien voir leurs voeu exaucé. Reste à savoir s'il ne faudra pas pour cela attendre la saison 5.

Les prochaines intrigues

Durant les trois premières saisons, Larusso et Lawrence et leurs élèves respectifs se sont livrés une impitoyable bataille qui a fait le régal des amateurs d’arts martiaux. Mais à l’issue de la saison 3, une seule décision s’est imposée à eux : l’alliance. Désormais ensemble pour faire bloc contre Kreese et ses apprentis de brutes épaisses, Johnny Lawrence et Daniel Larusso vont devoir apprendre à collaborer. Tout un programme quand on connaît leurs méthodes diamétralement opposées...

Kreese, dont on a exploré le passé en saison 3 (et du coup découvert d'où lui vient sa force obscure) est maintenant le sensei du fils de Johnny Lawrence, Robby. La relation du jeune homme avec son père, mais aussi avec son ancien sensei Larusso et ses camarades de classe occupera sûrement une place importante dans la saison 4. Comme expliqué plus haut, Terry Silver, alias le grand méchant de Karaté Kid 3, aura certainement aussi une bonne partition à jouer...

Final day of the Season 4 writers room. 14 weeks with some of my favorite people in the world. Scripts are rolling in. Excited we’ll have everything written and polished by the time we start filming. It’s going to be another kick ass season! #cobrakai #cobrakaionnetflix pic.twitter.com/a5xBaZcOLZ — Jon Hurwitz (@jonhurwitz) October 23, 2020

A quand le retour sur le tatami ?

Le tournage de la saison 4 de Cobra Kai s’étalera du 20 janvier au 15 avril aux Etats-Unis à Atlanta. Netflix n'a pas encore annoncé la date de diffusion mais il se pourrait que cette nouvelle saison arrive un an tout juste après la précédente, soit en janvier 2022.

Dans l’attente de la découvrir, on peut se régaler encore et encore avec les trois premières saisons disponibles sur Netflix. On conseille à ceux qui n'y ont pas encore jeté un oeil de (re)voir au préalable toute la saga ciné. Le spectacle n’en sera que plus grandiose. En matière de série comme en matière de karaté, il faut savoir prendre son temps... Miyagi-san lui-même n'aurait pas renié ce sage conseil.

There's no more time for training. Season 4 is officially underway. pic.twitter.com/t8EfP4Ukpa — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) February 26, 2021

