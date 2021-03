TPMP : deux mois après son agression, Yuriy assure qu'il ne s'agissait pas «d'une histoire de bandes»

Mi-janvier, Yuriy – âgé de 14 ans au moment des faits – avait été tabassé par une dizaine de jeunes dans le quartier Beaugrenelle (15e) à Paris, le laissant entre la vie et la mort. Invité ce mardi 9 mars de l'émission «Touche pas à mon poste», il a raconté son agression.

«Je ne fais pas partie d'une bande, on était juste un groupe d'amis [...] donc non ce n'est pas une histoire de bandes», a expliqué Yuriy, qui a répondu à quelques questions posées par l'animateur de «Touche pas à mon poste» Cyril Hanouna lors d'une rencontre qui s'est déroulée chez lui.

Interrogé sur une éventuelle guerre de bandes dont la conséquence aurait été sa violente agression, le jeune homme a assuré qu'il «ne connaissait même pas» ses agresseurs. «Je vivais ma vie, ça m'arrivait souvent d'être sur cette dalle», a-t-il poursuivi.

«Mentalement, ça va mieux»

Il a également répondu à quelques questions concernant son état physique. «Je suis plus en forme, mentalement ça va mieux», a-t-il déclaré à Cyril Hanouna, lui confiant qu'il avait «envie de retourner à la vie d'avant». Côté physique, il témoigne des séquelles qui resteront après cette agression, alors qu'il a failli perdre un oeil.

Il explique enfin avoir vu les images de son agression, devant laquelle il «n'avait pas de mots». «Je me rappelle que j'étais sur la dalle Beaugrenelle avec quelques amis, et je me suis retrouvé au sol [...] Mais je ne me rappelle plus trop des coups», poursuit-il, expliquant avoir compris que c'était grave en voyant ensuite «les réactions» autour de lui à la vue de son «crâne ouvert et le sang sur les mains et sur la tête».

Pour conclure, le jeune adolescent a souhaité passer un message d'apaisement. «C'est compliqué pour tout le monde en ce moment, il ne faut pas continuer à se battre. On a un avenir à construire», a-t-il admis. Il a finalement avoué avoir envie de tourner la page : «j'ai envie qu'on n'en parle plus, que ça soit fini et retourner au collège comme avant».