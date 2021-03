Kim Kardashian en larmes en évoquant son divorce dans le trailer de la dernière saison de Keeping Up With The Kardashian

Alors que l'ultime saison de l’émission de télé-réalité Keeping Up With The Kardashians (L’incroyable famille Kardashian) se rapproche, un nouveau trailer a été dévoilé dans lequel on peut notamment voir Kim Kardashian en larmes à ce que l’on devine l’évocation de son divorce avec Kanye West.

«Je me sens tellement nulle», aperçoit-on Kim Kardashian confier à ses soeurs. Pour mémoire, la star de KUWTK a le 19 février dernier officiellement demandé le divorce du rappeur.

Selon TMZ, Kim demande la garde légale et physique conjointe de leurs quatre enfants, North, Saint, Chicago, et Psalm. Ni Kanye ni Kim ne contesteraient le contrat de mariage.

Le mois dernier, une source avait confié à E! News que les deux stars ne s’adressaient plus la parole et que Kim «essayait de rester forte et de continuer sa vie». Selon Us Weekly, Kanye serait «tout sauf ravi» que KUWTK documente le divorce.

La saison 20 va faire pleurer les fans annonce le diffuseur

La chaîne E!, qui diffusera la dernière saison de KUWTK à partir du 18 mars, recommande de la regarder «avec des mouchoirs». Pour la dernière, les producteurs ont donc manifestement prévu de mettre le paquet sur les séquences nostalgie. Mais elle réservera aussi de nombreuses surprises, dont la potentielle arrivée d'un second enfant pour Khloé Kardashian et Tristan Thompson. Réconciliés, la star et le basketteur canadien envisageraient de donner un petit frère ou une petite soeur à True en ayant recours à une mère porteuse.

Le trailer de la 20e et dernière saison de KUWTK :