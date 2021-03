Pourquoi le lait est-il de couleur blanche ?

C’est un classique des petits-déjeuners ou des goûters des plus jeunes, notamment pour ses apports en calcium. Mais contrairement à ce qu’on pense souvent, ce n’est pas à cet élément essentiel pour les os que le lait doit sa couleur blanche.

Elle provient en effet des graisses qu’il contient (environ 10 %, contre 90 % d’eau). Ces protéines et ces lipides n’absorbent pas la lumière mais la renvoient, ce qui explique la teinte de cette boisson.

Résultat : plus le lait est gras – lait entier –, plus il contient de ces molécules graisseuses et plus il est donc blanc. A l’inverse, le lait écrémé, qui contient dix fois moins de matières grasses, peut sembler légèrement grisâtre.

De plus, l’alimentation de l’animal joue aussi un rôle dans la coloration : nourrit avec de l’herbe, il produira un lait plus «orangé» qu’avec du maïs, qui contient moins de carotène (un pigment) que le fourrage.