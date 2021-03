Elliot Page : l'acteur se confie sur sa transidentité et explique comment Hollywood l'a détruit durant de nombreuses années

Dans un entretien publié dans le Time ce mardi 16 mars, Elliot Page s’exprime pour la première fois longuement sur sa transidentité. S’il célèbre aujourd’hui sa joie d’être enfin « pleinement » lui, l’acteur revient sur la pression destructrice qu’Hollywood a fait peser sur ses épaules durant de nombreuses années.

Du plus loin qu’il se souvienne, l’acteur a toujours voulu être un garçon. « Je me sentais comme un garçon. Je voulais être un garçon. Je demandais à ma mère si je pouvais en être un jour », se souvient-il. Quant à l’âge de 9 ans cette dernière l’a autorisé à se couper les cheveux courts, il a vécu cela comme une victoire. Mais sa joie n’a été à cette époque que de courte durée.

la douloureuse obligation de se conformer à un standard

Pour son rôle de petite fille dans le film canadien Pit Pony, on exige en effet de lui qu’il porte une perruque et par la suite qu’il se laisse pousser les cheveux. « Je suis devenu un acteur professionnel à l'âge de 10 ans. Poursuivre cette passion venait avec un compromis difficile. Bien sûr, je devais ressembler à un certain standard », déplore-t-il.

Quand à 21 ans il se fait connaître du grand public grâce à Juno, film dans lequel il joue une adolescente qui tombe enceinte et qui lui vaut une nomination aux Oscar, il ne peut savourer sa gloire. « Je ne me reconnaissais pas, dit-il, jamais, je ne pouvais pas regarder les photos de moi, ni même mes films, tout me mettait mal à l’aise », explique-t-il.

un premier coming-out avant de franchir le pas

Après avoir enchaîné les rôles dans des blockbusters tels que Inception et X-Men, en 2014, la star n’arrive plus à se sortir d’un cycle infernal de dépressions et de crises d’angoisse. Elliot décide finalement de ne plus se cacher en faisant son coming out gay, délaissant dès lors les robes pour arborer fièrement des costumes trois pièces sur les tapis rouges.

«La différence entre ce que je ressentais avant d'annoncer mon homosexualité et après, cela a été massif. Mais est-ce que l'inconfort dans mon corps avait disparu ? Non, non, non, non», a-t-il poursuivi.

Alors qu’il gagne peu à peu en confiance, notamment grâce à l’accueil bienveillant que lui offre ses fans, et à la faveur d’un confinement qui l’a poussé, dit-il, « à réfléchir à des choses qu’il évitait insconsciemment », Elliot décide d’assumer publiquement qu’il est transgenre et en passe par une chirurgie de réattribution sexuelle. « Ça n’a pas simplement changé ma vie, dit-il, ça m’a sauvé. Aujourd’hui à 34 ans je suis pleinement moi-même », se réjouit-il.

une star au service d'une cause

«Je suis vraiment heureux de jouer, maintenant que je suis pleinement qui je suis dans ce corps. Quels que soient les défis et les moments difficiles, rien ne vaut le fait de ressentir ce que je ressens maintenant», déclare-t-il ce 16 mars dans l’entretien pour le Time.

«C'est comme s'il y avait un énorme poids qui s'était levé de ses épaules. (...) Il y a plus de légèreté, bien plus de sourires», a confié au Time Steve Blackman, le showrunner de la série The Umbrella Academy, pour laquelle Elliot Page tourne actuellement.

Conscient d’être devenu une véritable icône pour de nombreux adolescents, Elliot Page a désormais à coeur de mettre à profit sa notoriété pour la défence des droits des personnes transgenres. «Ma situation privilégiée m'a permis d'avoir des ressources pour traverser tout cela et être là où je suis aujourd'hui. Bien sûr, je veux utiliser ce privilège et aider autant que je peux», dit-il, faisant le voeu que la société ne s’accroche plus à des idées reçues binaires, pour que soit enfin célébrée « la magnifique complexité de chacun ».