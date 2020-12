Elliot Page : l'acteur trans remercie ses fans pour leur soutien et publie un premier selfie

Ce lundi 21 décembre Elliot Page a publié un premier selfie en tant que personne transgenre et remercié ses fans pour le soutien qu’ils lui ont apporté ces dernières semaines.

«Du fond du cœur, merci», a-t-il écrit en légende d'une photo publiée sur Instagram ce 21 décembre. Il s’agit de la première déclaration de l'acteur et du premier cliché de lui postés sur les réseaux sociaux depuis son coming out transgenre.

Reconnaissant des très nombreux témoignages de bienveillance qu’il a reçus, il a ajouté : «Votre amour et votre soutien ont été le plus beau cadeau. Restez en sécurité. Soyez là les uns pour les autres. Si vous le pouvez, soutenez @transanta et @translifeline Rendez-vous en 2021 Xoxo Elliot».

Début décembre, la star canadienne, jusqu'alors connue comme Ellen Page et vue dans les films «Juno», «Inception» ou plus récemment dans la série Netflix «Umbrella Academy», avait annoncé s'appeler désormais Elliot Page. «Salut les amis. Je veux partager avec vous le fait que je suis trans. Mes pronoms sont il/iel et mon nom est Elliot», avait écrit l’acteur sur les réseaux sociaux. «J'aime le fait d'être trans. Et j'aime le fait d'être queer», avait-il ajouté.

«Profondément heureux», Elliot Page avait également confié «avoir peur» et rappelé qu’en 2020 le quotidien des transgenres était loin d’être facile, et que les climats de haine et de violence auxquels ils sont injustement confrontés conduisaient nombre d'entre eux à des tentatives de suicide. «A toute personne faisant face au harcèlement (…) je vous vois, je vous aime et je ferai tout ce que je peux pour que cela change», avait-il promis poursuivant ainsi son engagement au sein de la communauté LGBTQI+ dont il est un fervent défenseur depuis qu'il a révélé «être gay» en 2014.