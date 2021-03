L'effrayant malaise d'une candidate d'American Idol

Une candidate du télé-crochet American Idol s’est subitement écroulée sur la scène en pleine représentation. ABC a tout diffusé, provoquant la colère des téléspectateurs choqués par l’incident.

La production a même choisi de diffuser intégralement la séquence du malaise pourtant très impressionnante. L’événement a eu lieu lors de l’annonce du verdict d’un duel par Lionel Ritchie, juré cette année aux côtés de Katy Perry et Luke Bryan.

«Tu es allée jusqu’au bout, mais le problème c’est que…». Le chanteur n’a pas eu le temps de terminer sa phrase, avant que la jeune femme ne tombe lourdement face contre terre. L’émission a ensuite dévoilé tous les événements qui ont suivi, jusqu’au transport en ambulance, puis un panneau de la production a précisé que «Funke a été soignée pour une déshydratation et a été emmenée à l’hôpital. Elle sera de retour pour la suite du concours».

«Nous savons que vous vivez un moment traumatisant, nous sommes là pour vous», a déclaré Lionel Richie à l’autre candidate qui était avec elle sur scène et qui, choquée, ne pouvait retenir ses larmes. Les producteurs d'American Idol ont par la suite décidé de garder les deux jeunes femmes pour la suite du concours.

Lors de la diffusion le 22 mars dernier, de nombreux téléspectateurs ont fait savoir combien ils avaient trouvé choquante la décision de diffuser ces images.

Dans un live Instagram depuis effacé, Funke Lagoke et son adversaire d'un jour Ronda Felton, ont elles aussi regretté que la production ne coupe pas l’incident au montage. «En tant qu’artiste, vous voulez être mis en valeur de la meilleure façon possible, et je n’arrête pas de me dire que je suis tellement plus que ma chute», a déclaré l’enseignante en arts d’origine nigériane.