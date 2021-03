Meghan Markle à l'origine d'une nouvelle mise à l'écart d'une journaliste américaine

La chaîne CBS a annoncé que Sharon Osbourne ne participerait plus à l’émission The Talk. Une annonce qui intervient deux semaines après la confrontation entre Osbourne et sa co-animatrice, qui l’accuse d’avoir proféré par le passé des remarques racistes et homophobes, et d’avoir apporté son soutien à son ami Piers Morgan qui s’était montré très critique envers Meghan Markle.

« Les événements de l’émission du 10 mars ont bouleversé toutes les personnes concernées, y compris le public qui regardait l’émission à la maison. Dans notre enquête, nous avons conclu que le comportement de Sharon envers ses co-animateurs pendant l’épisode du 10 mars n’était pas conforme à nos valeurs pour un lieu de travail respectueux », a écrit la chaîne dans un communiqué.

« Nous n’avons pas trouvé de preuve que les dirigeants de CBS aient orchestré la discussion ou pris les animateurs par surprise. En même temps, nous reconnaissons que les équipes du réseau et du studio, ainsi que les showrunners, sont responsables de ce qui s’est passé pendant cette émission, car il était clair que les co-animateurs n’étaient pas correctement préparés par le personnel à une discussion complexe et sensible sur la question raciale. Pendant la pause de cette semaine, nous coordonnons des ateliers, des séances d’écoute et des formations sur l’équité, l’inclusion et la sensibilisation culturelle pour les animateurs, les producteurs et le personnel. À l’avenir, nous concevrons des plans pour améliorer le personnel et les procédures de production afin de mieux servir les animateurs, les producteurs et finalement nos téléspectateurs », ont ajouté les dirigeants de la chaîne américaine.

Dans l’épisode de l’émission « The Talk » dont il est question, Sharon Osbourne et la co-animatrice Sheryl Underwood ont eu un débat animé sur le racisme, après qu’Osbourne a défendu Piers Morgan pour ses commentaires controversés sur la duchesse Meghan Markle. Osbourne a demandé à Underwood de présenter des exemples de moments où Morgan avait été raciste et était visiblement bouleversée pendant l'échange. « N’essaie pas de pleurer parce que si quelqu’un doit pleurer, c’est bien moi », avait notamment dit Sharon Osbourne à sa partenaire visiblement émue.

Plus tard, Osbourne a tweeté des excuses, disant qu'elle était paniquée et sur la défensive lors de sa conversation avec Underwood. À la suite de l'épisode, CBS a annoncé qu'un examen interne aurait lieu et l'émission avait été interrompue temporairement. L’éviction de Sharon Osbourne n’a pas manqué de faire réagir Piers Morgan, lui-même évincé de l’émission Good Morning Britain après ses propos polémiques sur Meghan Markle. Il a notamment clamé qu’il ne donnait aucun crédit à la détresse exprimée par la duchesse lors de son interview explosive avec Oprah Winfrey.

*NEW: When @sherylunderwood defended her friend for spewing racist slurs, she got applauded..



When @MrsSOsbourne defended me for NOT spewing racist slurs, she got cancelled.



My new column on the stinking hypocrisy of @TheTalkCBS: https://t.co/8TIP35RmIq pic.twitter.com/SORLDTkwBQ — Piers Morgan (@piersmorgan) March 29, 2021

Sharon Osbourne is out at "The Talk," CBS says, after controversy over a confrontation with a co-host and allegations of racism and homophobia https://t.co/6ixmE99A1a — CNN (@CNN) March 27, 2021

Sharon Osbourne était comme lui accusée de racisme depuis qu’elle avait apporté son soutien au présentateur britannique controversé. L’épouse d’Ozzy Osbourne, avait tweeté qu’elle le « soutenait ». «Les gens oublient que tu es payé pour ton opinion, que tu dis ta vérité », lui avait-elle adressé. Des propos qu’elle a ensuite assumés sur le plateau de l’émission qu’elle présente, The Talk, avant de s’excuser auprès de « toutes les personnes de couleur », qu’elle aurait « offensées », se déclarant « vraiment désolée ».

Concernant les allégations de remarques racistes et homophobes faites à ses collègues dans le passé - la présentatrice de The Talk aurait traité Julie Chen, de « chinetoque » et de « bridée » et Sara Gilbert, qui est lesbienne, de « bouffeuse de chatte », le porte-parole d'Osbourne, Howard Bragman, les conteste formellement.

« La seule chose qui est pire qu'un ancien employé mécontent est un ancien animateur de talk-show mécontent », a-t-il déclaré dans un communiqué à CNN. «Pendant 11 ans, Sharon a été gentille, collégiale et amicale avec ses hôtes, comme en témoigne les fêtes qu’elle a organisées, les invitant chez elle au Royaume-Uni et d'autres gestes de gentillesse trop nombreux pour être nommés. Sharon est déçue et surprise par les mensonges qui refont l’histoire et l'amertume qui ressort en ce moment ».