20 ans de Loft Story : Julie et Christophe reviennent sur les débuts de leur histoire devant les caméras

Tombés amoureux lors de la saison 1 de Loft Story, Julie et Christophe sont revenus sur les débuts de leur relation à l’occasion des vingt ans de l’émission. Le premier couple de la télé-réalité du PAF n’a pas eu peur de se rapprocher physiquement devant les caméras…

Dans une émission spéciale anniversaire du Loft diffusée ce mercredi sur TMC, Christophe et Julie ont accepté de témoigner sur cette expérience qui a changé leur vie. Le premier pas avait été franchi par la jeune femme, se souvient Christophe en revoyant les images : « ça c'est beau ! C'est Julie qui vient me demander de sortir avec elle comme si elle avait 15 ans. C'était drôle. C’est un super souvenir ».

« C'est moi qui ai dragué Christophe, assez rapidement, a confirmé Julie. En fait, au bout du quatrième jour, j'ai vite vu que tu m'intéressais, donc je l'ai dit aux filles. J'ai dit 'les filles, vous me le laissez, je tente ma chance ».

Etre filmés 24h/24 n’a pas freiné les rapprochements physiques entre les deux tourtereaux qui, vingt ans plus tard, sont aujourd’hui encore ensemble et heureux parents de deux grands enfants. « Quand Julie et moi, on s'est mis ensemble et qu'on a eu envie de se rapprocher physiquement, c'est-à-dire au bout de très peu de temps, au lieu d'essayer de trouver à se cacher, non, on l'a fait dans le lit avec une caméra qu'on voyait tourner derrière les miroirs. Du coup, on dit rien, on fait. »

« Enfin, on a fait attention quand même, a tempéré Julie. On était un peu cachés... On n'était pas exhibitionnistes. D'ailleurs, j'avais posé la question parce que je m'en inquiétais, de savoir quelles images étaient retranscrites et je leur avais demandé 'mais euh, il y a mes parents qui regardent, est-ce que vous filmez tout ? »