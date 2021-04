Divorce entre Kim Kardashian et Kanye West : voici ce que demande le rappeur

Kanye West a officiellement transmis ses requêtes dans le cadre de la procédure de son divorce avec Kim Kardashian, entamée le 19 février dernier.

Le site TMZ a révélé ce lundi 12 avril que le rappeur de 43 ans réclame la garde partagée de leurs quatre enfants, North (7 ans), Saint (5 ans), Chicago (3 ans) et Psalm (bientôt 2 ans).

«Cela ne signifie pas automatiquement un partage à 50/50, et il est probable que Kim obtienne la part du lion. Ils trouveront certainement un arrangement entre eux et le feront approuver par le tribunal. Ils se sont tous les deux engagés à la coparentalié», croit savoir le site américain.

Décidément sur la même longueur d’ondes que sa future ex-épouse, Kanye West aurait, comme Kim Kardashian, demandé à ce qu’il n’y ait ni pour elle, ni pour lui de pension alimentaire à verser.

Kanye West Asks for Joint Custody, No Spousal Support in Response to Kim Kardashian's Divorce Filing​ https://t.co/qMp6zg5Ht0

— People (@people) April 13, 2021