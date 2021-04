Dix pour cent saison 5 : date de sortie, casting, intrigue... Tout ce que l'on sait déjà

Alors que la série de France 2 devait s’arrêter définitivement à l’issue de sa saison 4, Dix pour Cent reviendra finalement, et ce prochainement sous la forme d’un 90 minutes et, plus tard, d’une saison 5.

L’annonce de la fin de la série sur les coulisses des agents de stars - qui rencontre un énorme succès aussi bien en France qu’à l’international dans sa version originale, ainsi que ses adaptations - avait attristé ses nombreux fans. Ils peuvent désormais se réjouir.

Ce mercredi, Thomas Anargyros, président de Mediawan Studios, la société qui produit la série, a annoncé sur Europe 1 que Dix pour cent reviendrait bien, mais d’abord dans un épisode unitaire qui prendrait la forme d'un long-métrage. « L'idée est qu'il soit produit cette année, pour une diffusion sans doute en fin d'année ou début d'année prochaine », a-t-il assuré. Dans la foulée, « nous allons embrayer avec une nouvelle saison de Dix pour cent », a-t-il ajouté.

« Un unitaire est bien en écriture dans la veine du spécial Noël diffusé en décembre dernier de Fais pas ci, fais pas ça », confirme de son côté au Parisien Anne Holmes, directrice de la fiction du groupe audiovisuel public.

Un unitaire de 90 minutes puis une saison 5 qui pourrait être… un reboot

Selon le site américain Variety, la saison 5, qui en est encore à un stade extrêmement précoce de développement, devrait être un reboot. Pour mémoire (attention spoilers), à la fin de la saison 4 diffusée en novembre dernier, les agents d’ASK fermaient la porte de leur agence pour partir vers d’autres horizons.

Actuellement en développement, le téléfilm situerait quant à lui son action dans la continuité de cette saison 4. Le tournage devrait débuter à la fin de cette année, ou au début de l’année 2022. Divers scénarios seraient envisagés. Une partie de l’intrigue pourrait se dérouler à New York, comme l’avait révélé le coproducteur de la série Dominique Besnehard.

Le retour des membres du casting d’origine ferait partie du projet de Mediawan Studios qui entend aussi faire, comme le veut la tradition de la série, participer des stars prêtes à jouer leur propre rôle avec une bonne dose d’autodérision. Des personnalités françaises, mais aussi internationales, à l’instar de Sigourney Weaver, guest de la saison 4, qui avait expliqué que la série était très appréciée des acteurs et actrices américains qui peuvent la voir sur Netflix. Un engouement qui participe sûrement à la popularité croissante de l’interprète d’Andrea, alias Camille Cottin, très courtisée outre-Atlantique ces derniers mois puisqu’elle sera à l’affiche, en 2021, de « Stillwater » et de « Gucci », respectivement réalisés par Tom McCarthy et Ridley Scott. Restera à l’actrice à se dégager un peu de temps pour Dix pour Cent…

Besnehard tempère et annonce le remake anglais

A noter que Dominique Besnehard déplore ce jeudi 15 avril que l’annonce d’une cinquième saison « court-circuite » d'autres informations « plus importantes », et plus proches dans le temps, sur l'univers de Dix pour Cent. « J'ai eu l'impression que c'était un tsunami ! », a-t-il déclaré au micro d’Europe 1, au sujet de la confirmation la veille d’une saison 5 pour la série Dix pour cent. « Dix pour cent crée une hystérie, mais pour le moment, la saison 5 n'est pas prévue immédiatement », prévient le producteur à la radio.

« On l'a peut-être prévue pour dans quelques années, mais pour le moment on va faire un unitaire, que l'on commence à écrire, et qui, je l'espère, se passera à New York, a-t-il déclaré. Sans prétention, tous les acteurs américains ont envie d'y être », a-t-il aussi tenu à dire, confirmant aussi ensuite que les emplois du temps des acteurs rendraient complexe l’organisation des tournages : « Camille Cottin est en train de faire une carrière aux Etats-Unis, Grégory Montel tourne à Londres, Stefi Celma en Italie… », a-t-il énuméré. Pour lui l’annonce essentielle du moment est en fait celle de la création d’un remake anglais.

« La nouvelle qu'il faut dire, c'est que se tourne à la mi-mai le remake anglais de Dix pour cent », annonce-t-il. « Dans la série turque, on a enlevé l'homosexualité et on a mis des voiles », a déploré Dominique Besnehard. « Les Anglais nous tiennent vraiment au courant, ils nous montrent les acteurs et les actrices auxquelles ils pensent. Je suis ravi que ce remake soit fait », s’est-il enthousiasmé, avant d’insister sur l'actu du moment : « Il y a l'unitaire et il y a le remake anglais ».

Du côté de France TV, même son de cloche au sujet de la saison 5... « On y réfléchit, mais ce n’est pas acté, a précisé Anne Holmes au Parisien. Nous étions tristes de quitter la série et nous sommes partants pour continuer si les auteurs nous livrent un super scénario ». De quoi refroidir l’ébullition des fans, qui ne sont donc pas encore près de voir la saison 5…