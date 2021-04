Top Chef : quel redoutable candidat a été éliminé hier soir ?

Le dixième épisode de la saison douze de Top Chef a été diffusé hier. Après avoir été confrontés à l’incontournable épreuve de la boîte noire et au challenge lancé par le chef Arnaud Donckele et son duo de sauces, Baptiste, Arnaud et Matthias ont été envoyés en dernière chance.

Coup de tonnerre au terme de cette ultime épreuve, Baptiste Trudel et sa cuisine « funky, sexy et tasty » ont été éliminés. Le cuisinier, que de nombreux fans de Top Chef voyaient déjà en finale, a trébuché face à Arnaud et Matthias. Envoyé pour la quatrième fois en dernière chance, il n’a pourtant pas démérité.

Comme ses deux concurrentes, il a eu une heure pour travailler les légumes oubliés. Fidèle à son état d’esprit, il s’est lancé dans une recette de topinambour, légume qui lui avait permis de rentrer dans le concours. Mais le tubercule, ne lui aura cette fois pas porté chance. Son pari de faire « du topi comme la pomme de terre chez maman le dimanche » n'a pas suffi devant les recettes de panais de Matthias et Arnaud, qui a décroché pour sa part un coup de cœur des chefs.

Une élimination qui a fait des déçus

Une élimination qui a évidemment déçu Baptiste et plus encore. Mordu par le concours, le trentenaire qui s’était lancé dans la compétition en hommage à un ami décédé dans un accident, ne se voyait pas quitter les cuisines de Top Chef de sitôt.

Très apprécié des téléspectateurs, Baptiste est parti avec les compliments de son chef : « Tu nous as donné des assiettes fulgurantes » a souligné Paul Pairet avant de saluer le «très beau parcours» du candidat. Un parcours et une personnalité attachante, authentique et enjouée qui ont également marqué les téléspectateurs. Ils ont été nombreux à faire part de leur déception, hier, devant le départ d’un de leurs candidats favoris.

Nnnoooon pas ça Baptiste , pas ça , pas toi , pas maintenant ! #TopChef #topchef2021 pic.twitter.com/Fop6n57WlS — Freak Adel (@ioutokintoumi) April 14, 2021

Dommage franchement baptiste méritait de rester #TopChef2021 #TopChef — moi simplement (@MasdieuIngrid) April 14, 2021

#TopChef2021 tkt baptiste on se souviendra de toi... pic.twitter.com/aW7YOB0qzC — la marquise (@turbopoubel) April 14, 2021

Si sa cuisine «funky» mais aussi sa boucle d'oreille, qui a régulièrement fait réagir chefs et internautes, n'ont plus leur place dans le concours, Baptiste Trudel ne s'arrête pas là. Déjà chef de son restaurant, le cuisinier ouvrira prochainement une nouvelle adresse de Street Food, comme il l'a confié au Parisien.