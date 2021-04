La Guerre des Mondes : la saison 2 débarque le 17 mai sur Canal+

Lancée sur Canal+ en 2019, La Guerre des Mondes revient sur la chaîne cryptée avec une saison 2 passionnante à partir du 17 mai. Les huit épisodes seront disponibles en intégralité sur myCANAL le même jour.

Cette adaptation libre et contemporaine du classique de la littérature de science-fiction de H.G. Wells par Gilles Coulier et Richard Clark – très éloignée du blockbuster de Steven Spielberg avec Tom Cruise – avait conclu son premier chapitre sur un cliffhanger insoutenable. La saison 2, baptisée «L’Affrontement», promet d’offrir les réponses à de nombreuses questions. Comme le laisse entendre la publication sur le compte Instagram de Canal+. Et ce dès le premier épisode.

La Terre a été victime d’une attaque extraterrestre qui a quasiment éradiqué toute vie sur Terre. La poignée de survivants doit désormais s’organiser afin de résister à l’envahisseur qui tente de prendre le contrôle de la planète. En Angleterre, quatre mois après la première attaque, le neuroscientifique Bill Ward a découvert que les aliens présentaient d’étranges similitudes avec les humains. Et a entrepris de développer une arme biologique dans l’espoir de mener une offensive.

Emily ne parvient pas à comprendre son étrange connexion avec les extraterrestres. Sa capacité à analyser le rôle crucial qu’elle pourrait avoir dans la résolution de ce conflit sera primordial pour la survie de l’espèce humaine. En France, la scientifique Catherine Durand, qui a été une des premières à s’interroger sur la nature des extraterrestres, entend parler des travaux de Bill Ward. Et projette de lui prêter main forte malgré les risques que cela implique.

Chez les aliens, la domination d’Adina, et sa volonté d’exterminer les humains jusqu’au dernier ne fait pas l’unanimité. La dissidence gronde dans les rangs des envahisseurs. Et certains cherchent à remettre en question la mission menée sur Terre.

Avec Gabriel Byrne, Daisy Edgar-Jones, Léa Drucker, Abdel Bencherif, et Émilie de Preissac.