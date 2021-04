Bloodlands : la série britannique à ne pas manquer sur Canal+ le 3 mai

La série britannique «Bloodlands» et ses quatre épisodes arrivent sur Canal+ à partir du 3 mai. Un thriller policier haletant porté par l’interprétation sans faille de James Nesbitt (Jekyll, The Missing).

Le comédien y incarne le détective Tom Brannick, un policier respecté qui élève seul sa fille, Lizzy, depuis l’assassinat de son épouse. Quand une voiture est repêchée dans le Comté de Down, en Irlande-du-Nord, il est appelé sur place et découvre qu’un homme, Pat Keenan, a été kidnappé. Caché dans le rétroviseur du véhicule se trouve une photo faisant écho à une affaire classée en relation avec la mort de sa femme, plus de vingt ans auparavant.

Tom Brannick lance son enquête, et ne tarde pas à faire le lien avec l’affaire «Goliath» portant sur une série de disparitions mystérieuses classées sans suite à l’époque, afin de ne pas mettre en péril la résolution du conflit nord-irlandais. Avec cette enquête, ce sont les fantômes du passé que Tom s’apprête à faire revenir sur le devant de la scène. Et certains vont tout mettre en œuvre pour l’en empêcher.

Diffusée à la fin du mois de février outre-Manche, Bloodlands est une série policière qui promet de tenir en haleine les téléspectateurs du début à la fin, avec une intrigue s’inscrivant dans un contexte historique.

«On montre une autre image de Belfast, une ville plus contemporaine. Le contexte historique du conflit nord-irlandais apporte une dimension plus profonde au thriller. C’est aussi l’histoire d’un père et de sa fille, et d’un deuil, et de véritables histoires humaines. C’est une histoire centrée sur les relations, le public va pouvoir plonger dans l’intrigue et s’identifier aux personnages», explique James Nesbitt.

Avec également Charlene McKenna, Lorcan Granitch, Lisa Dwan, Lola Pettcrew, Peter Ballance, et Ian McElhinney.