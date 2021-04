Pékin Express : Claire et Christophe vainqueurs d'une finale haletante, que vont-ils faire de leurs gains ?

Leur binôme ne partait pas favori, et pourtant Claire et Christophe, la fille et le père lillois, sont mardi soir sortis vainqueurs de la 14e édition de «Pékin Express».

Ils ont remporté la somme de 58 730 euros. Main dans la main «le père chic et la fille choc» ont ponctué avec brio leur aventure hors du commun à travers l’Ouganda, la Grèce et la Turquie. C’est à Istanbul que s’est jouée la finale contre les très combatives amies parisiennes Cinzia et Rose-Marie et Cinzia qu’une vilaine blessure au genou n’a pas aidées.

Les deux duos ont véritablement livré une spectaculaire bataille acharnée jusqu’au bout, tant et si bien que seulement trois minutes les ont séparés au moment de franchir la ligne d’arrivée.

Le père chic, Christophe, et la fille choc, Claire, remportent cette 14e saison de #PékinExpress





RT pour les féliciter pic.twitter.com/xfhDmyqBXJ — M6 (@M6) April 27, 2021

Submergés par l'émotion et enivrés par la fatigue, père et fille se sont immédiatement tombés dans les bras en arrivant, offrant un grand moment d’émotion aux téléspectateurs.

Comme je l’aime ce papa .. je vais pleurer #PekinExpress pic.twitter.com/RUWfsZ9pzv — Fijidée (@claudine16mai) April 27, 2021

Si Claire a mené le duo sur les épreuves sportives en faisant la fierté de son papa, Christophe le « contemplatif et l’intellectuel » de 61 ans, a tenu sa promesse de réaliser le rêve de sa fille : gagner « Pékin Express ». Il faut saluer l'exploit de ce premier finaliste sexagénaire de l’histoire du jeu de M6, qui s’est révélé être un candidat de taille au fil des étapes.

Concernant les gains, Christophe et Claire ont finalement remporté 58 730 euros. « Je vais donner ma partie de gains à diverses associations caritatives notamment au Secours catholique », a confié Christophe à Télé-Loisirs. De son côté, Claire souhaite s’offrir des vacances en famille. « À 30 ans, c'est un bon coup de pouce dans la vie. C'est pas encore très défini mais j'aimerais organiser des vacances en famille ».