Justice League : Gal Gadot accuse le réalisateur Joss Whedon de menaces sur le tournage

Dans une interview accordée à la chaîne d’information israélienne N12, Gal Gadot a confirmé les rumeurs à propos du comportement toxique du réalisateur Joss Whedon sur le tournage de «Justice League».

La journaliste Yuna Leibzon a mentionné directement ces rumeurs à la comédienne, notamment le fait qu’il refusait tous les changements qu’elle souhaitait apporter à son personnage de Wonder Woman, et qu’il lui aurait demandé de «juste être belle et de sortir ses répliques». La réponse de Gal Gadot a été immédiate.

«Ce qui s’est passé avec Joss, c’est qu’il a directement menacé ma carrière et m’a expliqué que si je faisais quelque chose, il ferait de ma carrière un enfer. J’ai géré le problème sur le champ», explique la comédienne.

Les propos de Gal Gadot viennent confirmer l’article publié il y a un mois par le site américain The Holllywood Reporter relatant le comportement de Joss Whedon envers l’actrice qu’il forçait à enregistrer les répliques qu’elle n’aimait pas, menaçait de ruiner sa carrière, et critiquait le travail de la réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins. Une attitude toxique qui a poussé la société WarnerMedia a mené sa propre enquête sur les méthodes de travail du réalisateur de Justice League.

«Joss se vantait d’avoir remis Gal Gadot à sa place. Qu’il lui avait dit qu’il était le scénariste et qu’elle devait se taire et dire ses répliques sans broncher, et qu’il pouvait la faire paraître incroyablement stupide dans le film s’il le voulait», avait confirmé un membre de la production.