«Justice League» : le film événement de Zack Snyder pulvérise les records en France

Les fans l’attendaient depuis des années. Avec plus de 100.000 achats depuis le 18 mars, «Justice League» de Zack Snyder s’est hissé en tête des films les plus visionnés en digital en France.

Et ce n’est pas la durée – quatre heures – qui semble arrêter tous ceux qui trépignaient d’impatience à l’idée de découvrir la version remontée de «Justice League», imaginée par le réalisateur avant qu’il ne quitte le projet pour des raisons personnelles, et que le long-métrage dirigé ensuite par Joss Whedon n’essuie de nombreuses critiques lors de sa sortie en 2017.

Dans ce «Snyder Cut» qui a vu le jour grâce aux fans et à Warner Bros, Bruce Wayne (Ben Affleck) s’associe à Diana Prince, alias Wonder Woman (Gal Gadot), pour composer une ligue de superhéros capables de sauver la planète face à une menace apocalyptique. Ils pourront donc compter notamment sur le soutien de Cyborg (Ray Fisher), de Flash (Ezra Miller) et d’Aquaman (Jason Momoa).

Le long-métrage événement sera accessible à la location dès le 31 mars, et disponible prochainement en DVD, Blu-ray, combo 4K UHD+Blu-ray et en Steelbook Collector limité 4K UHD+Blu-ray.

Mais surtout le «Zack Snyder's Justice League» débarquera bientôt sur la plate-forme OCS. Une excellente nouvelle pour tous les abonnés.