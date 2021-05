Disneyland Paris va enfin rouvrir ses portes le 17 juin prochain

Après plusieurs reports, Disneyland Paris rouvrira ses portes le 17 juin prochain.

«L’heure est venue de réaliser nos rêves les plus magiques !» C’est en ces termes que le parc parisien, fermé depuis le 30 octobre dernier, a annoncé la bonne nouvelle à ses fans, précisant que toutes les zones du parc – le Parc Disneyland, le Parc Walt Disney Studios, Disney's Newport Bay Club et le Disney Village - étaient concernées par cette réouverture qui se tiendra donc le 17 juin prochain.

[Annonce] L'heure est venue de réaliser nos rêves les plus magiques ! Le Parc Disneyland®, le Parc Walt Disney Studios®, le Disney's Newport Bay Club Hotel et le Disney Village rouvrent à partir du 17 juin. https://t.co/XBlRQ55RD6 pic.twitter.com/cerM3sFWGI — Disneyland Paris (@DisneylandParis) May 17, 2021

Une nouvelle dont s’est réjouie dans un communiqué la présidente du site Natacha Rafalski : «Nous avons tous rêvé de ce moment», a déclaré cette dernière, dévoilant par le même occasion le programme des réjouissances : «Lors de la réouverture de Disneyland Paris, nos visiteurs pourront profiter de ces expériences exceptionnelles qui nous distinguent, qu'il s'agisse de nos attractions emblématiques, de nouveaux moments privilégiés avec nos Personnages Disney (…) sans oublier d’autres surprises».

Nouvelle attraction, nouvel hôtel

Après plus de six mois de fermeture, le parc marque le coup et dévoilera notamment deux nouveautés. Dès la réouverture, le Parc Walt Disney Studios présentera sa nouvelle attraction Cars road trips. Un voyage inspiré de la Route 66 pour marcher dans les pas des personnages populaires des films «Cars», tel que Flash McQueen et Martin.

Dès le 21 juin, cette fois, le parc inaugurera son tout nouvel hôtel quatre étoiles : le Disney's Hotel New York - The Art of Marvel. Pensé comme une galerie d’art, l’établissement, qui accueillera 471 chambres supérieures, 65 chambres Empire State Club et 25 suites dédiées à Spider-Man, aux Avengers ou aux super-héros Marvel réunira l’une des plus grandes collections d’œuvres d’art Marvel au monde, plus de 350 pièces créées par plus de 110 artistes dont 50 pièces exclusives. Les réservations ouvriront dès demain, mardi 18 mai.