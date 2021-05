Friends The Reunion : Phoebe et Lady Gaga reprennent «Smelly Cat»

Cher au coeur des fans de Friends, le titre «Smelly Cat» est un des temps forts de Friends The Reunion. L’émission retrouvailles des acteurs de la série culte en propose en effet une reprise en duo d’exception.

Dévoilée ce jeudi 27 mai, sur HBO Max outre-Atlantique et sur Salto en France, Friends The Reunion embarque les stars de la série mais aussi des guests de renom parmi lesquels figure la chanteuse Lady Gaga.

La chanteuse fait une apparition surprise au moment où Lisa Kudrow, alias Phoebe, entonne son célèbre titre « Smelly Cat » (« Tu pues le chat » en version française). Lady Gaga pousse alors la porte du Central Perk et rejoint l’actrice sur l’iconique canapé.

« J’adore ‘Smelly Cat’. C’est l’une de mes chansons préférées », lui lance-t-elle, avant de jouer les premières notes à la guitare puis livrer une prestation vocale bien meilleure que sa comparse d’un jour, Phoebe étant restée fidèle à elle-même, c'est-à-dire coutumière (mais néanmoins toujours satisfaite) des fausses notes. « Je me débrouille mieux toute seule », finit d’ailleurs par oser lancer Lisa Kudrow à Lady Gaga.

Lady Gaga fan de Friends

Lady Gaga avait à coeur de tourner cette séquence, raconte le réalisateur et producteur de l’épisode spécial de « Friends ». « Nous avons passé quelques noms en revue, et nous avons convenu que Gaga, si nous pouvions l’avoir, serait le choix ultime, parce qu’elle se sent proche de Phoebe à bien des égards. C’était un très beau moment. Et Lady Gaga a sauté sur l’occasion », a ainsi confié Ben Winston à Variety.

« Merci d'être la personne pour nous tous dans Friends qui était, je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais la personne différente ou celle qui était vraiment elle-même », a d'ailleurs déclaré Gaga à Kudrow à la fin de leur duo, rendant aussi hommage à la légendaire excentricité du personnage au travers de sa tenue.

Lady Gaga et Lisa Kudrow performant la chanson #SmellyCat dans l’episode de #FriendsTheReunion! pic.twitter.com/2c1ELkxN79 — Digiceleb (@Digiceleb) May 27, 2021

Cette version de «Smelly Cat» n'est qu'une des nombreuses surprises que l'épisode spécial réserve aux fan, comme celle de la révélation de David Schwimmer et Jennifer Aniston, les interprètes de Ross et Rachel, sur leurs sentiments amoureux en coulisses.