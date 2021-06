Meghan injuste, Harry incohérent, Oprah Winfrey manipulatrice... Thomas Markle règle ses comptes

Dans une interview diffusée ce dimanche dans l’émission australienne 60 Minutes, Thomas Markle implore sa fille Meghan de lui laisser voir sa petite-fille Lilibet. Le père de la duchesse en profite pour accuser Oprah Winfrey de s’être jouée de Meghan Markle et du prince Harry dans le seul but de se faire de l’argent.

Thomas Markle accuse en outre sa fille de lui réserver un traitement pire que celui que l’on réserverait à un meurtrier, et le prince Harry de n’avoir pas fait ce qu’il fallait quand Meghan était en détresse.

En froid avec le couple depuis trois ans, l’homme de 76 ans, qui parlait pour la première fois publiquemement depuis la naissance de Lilibet, a exprimé sa douleur de ne plus avoir aucun contact avec sa fille. « Bien sûr, ça fait mal, il y a des meurtriers à la hache en prison et leur famille vient les voir », a-t-il déclaré dans une interview télévisée explosive sur 60 Minutes.

«Je ne suis pas un meurtrier à la hache. J'ai fait une erreur stupide et j'ai été puni pour cela. Cette émission à laquelle ils ont participé, ils parlent de compassion, il n'y a pas de compassion pour moi, pas de compassion pour ma famille et pas de compassion pour le monde. Si j'avais fait quelque chose de terriblement mal, ce serait bien, mais je ne l'ai pas fait. »

Un viF ressentiment vis-à-vis d'Oprah Winfrey

Thomas Markle déclare qu'il craint de ne jamais rencontrer Archie, 2 ans, ou le bébé Lilibet, né le 4 juin dernier. « Le 18 juillet, j'aurai 77 ans. La plupart des hommes de Markle ne dépassent pas les 80 ans. Je ne verrai peut-être jamais mes petits-enfants. Je ne cherche pas la pitié. Je dis juste que c'est une réalité. Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que je finirai par voir mes petits-enfants. Je suis un assez bon grand-père », affirme-t-il.

Thomas Markle explique ensuite ressentir beaucoup en commun avec le prince Charles aujourd’hui, lui aussi « rejeté » de manière très « injuste » par le prince Harry. Il aimerait discuter autour d’une bière avec le fils de la reine Elizabeth II. « Il semble être un gars sympathique et j'apprécie le fait qu'il ait accompagné ma fille jusqu’à l’autel. Je n'aurais certainement pas pu demander un meilleur remplacement, même si j'aurais aimé le faire moi-même », a-t-confié.

Concernant l’interview-choc que Meghan et Harry ont donné à Oprah Winfrey, ainsi que le programme intitulé The Me You Can't See concocté pour Apple TV + avec le duc de Sussex, Thomas Markle affirme que l’animatrice a manipulé le couple. « Je pense qu’elle les utilise (…) et je pense qu'elle a profité d'un homme très affaibli et lui a fait dire des choses que vous ne devriez tout simplement pas dire à la télévision ».

Thomas Markle évoque aussi les pensées suicidaires de sa fille, abordées par le prince Harry. Le père de Meghan ne comprend pas que le jeune homme n’ait pas tout simplement contacté un médecin. « Il a dit que ma fille avait pensé au suicide et qu’il était allé voir la famille royale, mais n’avait pas reçu d’aide. Dans ces cas-là, vous n'allez pas chez la famille royale, vous décrochez le téléphone et appelez un médecin ! », s’est-il exclamé. « C'est comme dire que je veux sortir de la maison, mais que personne n’est là pour m’ouvrir la porte. C'est stupide », a-t-il asséné.