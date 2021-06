La Belle et la Bête : le spin-off musical consacré à Gaston et Le Fou officiellement commandé par Disney+

C’est officiel. Disney+ vient de donner le feu vert à la mise en production d’une mini-série musicale dérivée de La Belle et la Bête, avec une histoire centrée sur les personnages de Gaston et Le Fou.

Une annonce qui correspond à la célébration du 30e anniversaire du dessin animé. Piloté par les créateurs de Once Upon A Time, Eddy Kitsis et Adam Horowitz, et décliné en huit épisodes, ce spin-off musical verra les comédiens Luke Evans et Josh Gad reprendre leurs rôles respectifs dans l’adaptation cinématographique de 2017.

La comédienne Brianna Middleton rejoint le casting où elle incarnera la demi-sœur de Le Fou, Tilly. La plate-forme de streaming n’a, en revanche, pas encore dévoilé le nom de la série, attendue pour être diffusée dans le courant de l’année 2022.

«Pour tous ceux qui se demandaient comment une brute comme Gaston et un clown comme Le Fou ont pu devenir partenaires et amis, ou la raison pour laquelle une enchanteresse mystique en est venue à jeter un sort au prince qui deviendra la Bête, cette série leur permettra d’obtenir des réponses… et posera d’autres questions», assure Gary Marsh, un des responsables de Disney.

Le synopsis de la série : «Dans le royaume de La Belle et la Bête, des années avant la romance entre les deux pesonnages, la série suivra Gaston et Le Fou dans leur périple aux côtés de la demi-sœur de ce dernier, après une surprenante révélation concernant son passé. Le trio s’embarque dans un voyage parsemé de romance, de comédie et d’aventure. Quand les mystères du passé sont révélés, et que les dangers du présent grandissent, de vieux amis et d’anciens ennemis révèlent que ce royaume pourtant si familier cache de nombreux secrets».