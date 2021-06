The Boys saison 3 : Eric Kripke assure que les fans ne sont pas prêts pour l'épisode «Herogasm» (SPOILERS)

Le showrunner de «The Boys», Eric Kripke, travaille actuellement sur la saison 3 de la série de super-héros. Et à en croire son compte Twitter, l’épisode 6 intitulé «Herogasm» s’annonce particulièrement épique.

En janvier dernier, Eric Kripke avait posté une photo de l’en-tête du script de l’épisode en question, rappelant que depuis le premier jour où il s’était attelé à l’adaptation du comics en série télévisée pour Amazon Prime Video, il avait été mis au défi de mettre en image ce moment très particulier de l’histoire de The Boys.

Le 16 juin, Eric Kripke s’est de nouveau exprimé à propos de Herogasm avec un nouveau tweet. «Um. Alors. Je viens de voir les rushes qui sont, de loin, les rushes les plus dingues que j’ai vu de ma carrière. Et peut-être de la carrière de n’importe qui », écrit-il, ajoutant le hashtag #VousNêtesPasPrêts, et une photo tirée du comics.

Pourquoi Herogasm est-il si particulier ? Dans les comics, il s’agit d’un spin-off en six numéros où Soldier Boy – qui sera incarné par Jensen Ackles dans la saison 3 – fait son apparition. L’histoire commence avec une annonce stupéfiante : les super-héros de Vought vont partir pour une mission spatiale afin d’empêcher une invasion alien. C’est du moins ce que Homelander clame au monde entier.

La vérité est toute autre. Les super-héros s’envolent en fait sur une île privée pour participer à une orgie colossale, avec des drogues de toute sortes disponibles à volonté. La bande des Boys va tenter d’infiltrer le lieu, et vont assister à des scènes de débauches impliquant les super-héros. Notamment Homelander et Soldier Boy.

Tous ceux qui connaissent cette partie des comics se demandent désormais jusqu’où ira Eric Kripke dans la mise en scène de cet épisode où la violence, les scènes de sexe, et les situations controversées pourraient se multiplier. Pour le savoir, il faudra attendre la fin de l’année 2021, et la mise en ligne de la saison 3 de The Boys sur Amazon Prime Video.