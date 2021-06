C à Vous dévoile une archive de l'INA avec Karin Viard, problème, ce n'est pas elle

Invitée hier de l'émission C à vous à l'occasion de la sortie prochaine du film «Les fantasmes», dans lequel elle tient le rôle principal, Karin Viard a eu droit à une surprise étonnante. Une vidéo d'archive, censée montrer ses débuts à la télévision, ne contient aucune image d'elle.

A l'écran défilent les images de Joe Dassin prenant son petit déjeuner, au beau milieu des voitures sur les Champs-Elysées, à l'occasion d'une campagne de promotion. A ses côtés, une jeune comédienne ressemblant à s'y méprendre à Karin Viard. Mais justement, il y a eu méprise, comme le fait remarquer Karin Viard : «Mais non, ce n’est pas moi».

Ravi de surprendre l'actrice avec cette image d’archive, Pierre Lescure, sûr de lui, explique : « Je savais que ce serait la première fois ». Sauf que Karin Viard insiste : «Mais c’est pas moi», semant le trouble sur le plateau. «Si, si», affirme Pierre Lescure, mettant cette fois le doute dans les souvenirs de Karin Viard, qui poursuit « C’est moi ? Je m’en serais souvenue. Mais c’est vrai que je me ressemble », lâche la comédienne avec humour. «Mais ce n'est pas moi. Elle me ressemble, mais ce n’est pas moi. Si j’avais été avec Joe Dassin, je m’en serais souvenue», insiste Karine Viard.

L’occasion pour Anne-Elisabeth Lemoine de donner des précisions sur l’origine de cette archive : « l’INA l’a recensée première apparition télé de Karin Viard, donc il faut faire une réclamation ».

On était pourtant convaincus d’avoir déniché une pépite… #CàvOups pic.twitter.com/fDeA0MEyS9 — C à vous / 6 à la maison (@cavousf5) June 22, 2021

Des dates qui ne concordent pas

Pour faire toute la lumière sur cette erreur, Anne-Elisabeth Lemoine mène l'enquête en direct et constate «qu'en terme de date, ça ne colle pas». Une piste confirmée par Karin Viard : « Ça ne marche pas, parce que je suis arrivée à Paris pour être actrice en 1983, après mon bac. Donc, c’est pas moi. Mais c’est vrai que c’est incroyable». Et Karin Viard de dévoiler, comme Colombo, le petit détail qui permet de résoudre l'enquête : «En plus, c’est pas moi parce qu’elle avait les ongles longs et moi j’ai les ongles rongés». Seul mystère non résolu, qui était cette comédienne qui lui ressemblait tant ?