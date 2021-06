Hommage à Lady Diana : où le prince Harry va-t-il loger ?

Le prince Harry doit se rendre en Angleterre pour assister à l’hommage dédié à la princesse Diana, qui aura lieu ce 1er juillet.

Suite à ses relations plus que tendues avec sa famille depuis sa volonté de se défaire de ses obligations royales et son interview-choc auprès d’Oprah Winfrey, se pose la question de savoir où le prince, qui réside désormais aux Etats-Unis, sera logé durant son séjour.

Une question que les mesures sanitaires liées au Covid-19 achèvent de compléxifier. L’arrivée du prince devait en effet théoriquement avoir lieu au moins dix jours avant l’événement afin de respecter le délai d’isolement. Mais une autre solution est encore possible pour le prince : s’isoler seulement cinq jours puis faire un test PCR, lequel devra impérativement être négatif pour pouvoir assister à l'inauguration de la statue de sa maman Lady Diana dans le parc du palais de Kensington.

Une place dans son ancienne maison

Qu'il s'agisse de rester cinq jours ou plus, la presse britannique avance que, le temps de l’isolement, Harry devrait séjourner, comme lors de sa venue pour les funérailles de son grand-père le prince Philip, dans son ancienne maison de Frogmore Cottage. Il resterait ainsi aux côtés de la princesse Eugenie et de sa famille, qui ont pris possession des lieux en novembre dernier.

Selon « The Sun », la maison aurait été séparée en deux parties afin que la sécurité de chacun soit garantie : « Le cottage a littéralement été coupé en deux, ce qui signifie qu’Harry peut s’isoler dans une partie de la maison sans avoir à entrer en contact avec sa cousine et sa famille », est-il indiqué.

Bien que « leur relation soit encore très tendue et que rien ne laisse présager une quelconque réconciliation dans un avenir proche », selon une source du Sun, l’hommage à la princesse Diana sera peut-être l’occasion pour le prince Harry et son frère William de se réconcilier. Meghan Markle devrait quant à elle rester aux Etats-Unis auprès de leurs deux enfants, Archie et la petite Lilibet Diana.