Hommage à Diana : Meghan Markle n'accompagnera pas le prince Harry au Royaume-Uni

Le 1er juillet prochain, un hommage à Diana sera rendu à Londres par ses deux fils, le prince William et le prince Harry. Meghan Markle ne devrait pas être du voyage.

Alors que le tabloïd « The Mirror » annonçait la venue de Meghan Markle au côté de son époux pour célébrer l’anniversaire symbolique de Lady Di, qui aurait eu 60 ans ce jour-là, la maman de Lilibet devrait en fait rester aux Etats-Unis et laisser le prince Harry faire le voyage seul.

« Meghan vient juste d’avoir un bébé et n’a pas pour projet d’aller à Londres pour l’hommage où sera dévoilé la statue de Diana dans le Sunken Garden de Kensington Palace », a confié ce mercredi 16 juin une source à Entertainment Tonight. Pas revenue en Angleterre depuis le Megxit, et plus que jamais en froid avec la famille royale depuis l’interview-choc donnée à Oprah Winfrey, Meghan Markle devrait rester en Californie avec Archie et la petite Lilibet.

«Dans l'hypothèse peu vraisemblable où elle s'y rendrait, cela serait le cirque, et détournerait l'attention de l'objectif de la cérémonie : se remémorer Lady Diana», croit de son côté savoir un expert du Sun. Harry devrait donc une nouvelle fois se rendre seul à Londres comme lors des funérailles de son grand-père, le prince Philip. La reine aurait invité son petit-fils à déjeuner au château de Windsor lors de sa visite.

« C'est un geste typiquement magnanime de Sa Majesté », a déclaré Richard Eden au Daily Mail. « Le déjeuner sera l'occasion pour eux de discuter». Harry tiendrait-là son premier tête-à-tête avec sa grand-mère depuis que lui et Meghan ont annoncé qu'ils quittaient la Grande-Bretagne, il y a plus d'un an, et l'occasion d'apaiser les tensions familiales.

Une cérémonie préparée de longue date

Meghan Markle pourrait ne pas être la seule « absente ». Kate Middleton et ses enfants pourraient eux aussi ne pas faire partie de l’événement. « Il n'a jamais vraiment été question que la famille soit incluse dans ce projet, il est surtout question d'une réunion entre les deux frères, le 1er juillet prochain, à l'occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana », rapporte le site Express UK, pour qui il est fort probable que la duchesse de Cambridge et ses trois enfants suivent cet événement à distance.

« Il n'a jamais été établi que Kate et ses enfants assistent à cet hommage en compagnie du prince William, il en va de même pour Meghan Markle et ses enfants. Donc je pense qu'on va juste les voir en solo sans leurs familles autour d'eux », a détaillé l'experte royale Camilla Tominey. «Tous les regards seront rivés sur les frères bien évidemment, car tout le monde espère qu'il y aura peut-être une sorte de réconciliation lors de ce moment qui s'annonce extrêmement poignant et important pour eux », ajoute-t-elle.

Le 1er juillet 2021, une statue à l’effigie de Diana Spencer sera érigée dans les jardins de Kensington Palace pour « célébrer l'influence positive de leur mère au Royaume-Uni et à travers le monde ». Les deux frères préparent cet hommage depuis 2017. « Vingt années ont passé depuis le décès de notre mère, et le temps est venu de faire reconnaître, avec une statue permanente, l'influence positive qu'elle a eue au Royaume-Uni et dans le monde. Notre mère a touché tant de monde. Nous espérons que cette statue permettra aux visiteurs de Kensington de réfléchir sur ce qu'a été sa vie et sur l'héritage qu'elle a laissé », avaient annoncé le prince William et Harry dans un communiqué.