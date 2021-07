Hommage à Lady Diana : les princes William et Harry tout sourire à l’inauguration de la statue de leur mère (photos)

Leur rencontre était très attendue. Brouillés depuis le Megxit et les révélations de Meghan Markle au micro d’Oprah Winfrey, les princes William et Harry ont fait bonne figure ce jeudi 1er juillet, au moment de lever le voile sur la statue érigée en l’honneur de leur mère, la princesse Diana, qui aurait eu 60 ans cette année.

Les deux frères ont même donné l’impression d’avoir enterré la hache de guerre. L’événement s’est déroulé à Sunken Garden, dans les jardins du palais de Kensington. Un lieu qu’affectionnait particulièrement la princesse de Galles.

Publié sur le compte Instagram officiel du duc et de la duchesse de Cambridge, les deux ducs ont écrit un communiqué commun : « En ce jour, qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, nous nous rappelons son amour, sa force et son caractère. Des qualités qui ont fait d'elle une force œuvrant pour le bien à travers le monde, changeant un nombre incalculable de vies pour le mieux. (…) Chaque jour, nous regrettons qu'elle ne soit plus avec nous et nous espérons que cette statue sera considérée pour toujours comme le symbole de sa vie et de son héritage ».