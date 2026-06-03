«Le travail continue» : Idris Elba fait chevalier par le roi Charles III au château de Windsor

Idris Elba figurait parmi les célébrités honorées par Charles III au château de Windsor ce mardi. L'acteur a été officiellement fait chevalier par le roi.

Annoncé dans la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An 2026 de Charles III, Idris Elba a été officiellement fait chevalier par le roi ce mardi, au château de Windsor. Comme le veut la tradition, le souverain a donné une tape sur l'épaule de l’acteur avec une épée.

Connu pour la série culte «The Wire» et le drame policier «Luther», Idris Elba, 53 ans, a été anobli pour services rendus à la jeunesse. En 2022, l’acteur a notamment fondé la Fondation Elba Hope, qui soutient l'autonomisation des communautés, l'éducation, la défense des droits des jeunes et le développement durable.

Idris Elba est également ambassadeur de bonne volonté pour The King's Trust, une organisation caritative fondée par le roi Charles (anciennement The Prince's Trust) pour soutenir les jeunes vulnérables. L'acteur a confié avoir lui même bénéficié d'une subvention de la part de l'organisation à l'âge de 18 ans. A noter qu’Idris Elba et Charles III travaillent ensemble sur un documentaire (prévu pour l'automne sur Netflix) pour célébrer les 50 ans de cette association caritative, créée en 1976.

«Nous sommes reconnaissants, le travail continue», a ce mardi écrit la star dans une story Instagram, accompagnant son message d'une photo de lui arborant sa médaille d'or, main dans la main avec sa femme, Sabrina Dhowre Elba.

Parmi les autres récipiendaires de titres de Chevalier et de Dame décernés mardi figuraient les champions olympiques de danse sur glace Jayne Torvill et Christopher Dean, reconnus pour leurs services rendus au patinage et leur travail bénévole.