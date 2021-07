Mimie Mathy dénonce «une blague de très mauvais goût» qui lui a valu de nombreuses insultes

La comédienne Mimie Mathy a été la cible d'attaques virulentes sur le réseau social Twitter après qu'un jeune homme a raconté qu’elle l’avait agressé avec du papier toilette.

La fausse information et ses conséquences a profondément attristée la star de Joséphine Ange Gardien. «Ces derniers jours, une certaine personne s'est 'amusée' à faire circuler sur Twitter une rumeur sur une prétendue agression de ma part. Dans une ville où je ne suis jamais allée», a ce 16 juillet commencé par écrire Mimie Mathy sur Twitter.

«Cette rumeur a entraîné des milliers de réactions violentes et menaces, pour le coup infondées et sans aucune vérification sur les prétendus faits... Qui ont été ensuite relayées par des 'médias' soit disant professionnels. Bien que la personne concernée se soit finalement excusée de ce canular, et ait supprimé son compte, ce genre de blague de très mauvais goût, m'attriste profondément. Réfléchissez un minimum aux conséquences de vos actes avant de poster et/ou de réagir à ce type de posts... Pour ma part, l'incident est clos. Bel été à vous tous. Prenez soin de vous et soyez bienveillants les uns avec les autres», a-t-elle conclu.

Bonjour à toutes et tous,



Ces dernier jours, une certaine personne s'est "amusée" à faire circuler sur Twitter une rumeur sur une prétendue agression de ma part. Dans une ville ou je ne suis jamais allée. [1/4] — Mimie Mathy Officiel (@MimieMathyOff) July 18, 2021

Quelques jours plus tôt, un jeune homme avait raconté avoir reconnu la comédienne alors qu’il se promenait dans un centre commercial à Agde en 2019 et avoir tenté de l'approcher. «Je me dirige vers elle (...) je lâche un timide 'Bonjour, excusez moi est-ce que vous êtes Mimie Mathy ?’».

«Oui c'est bien moi mais tu fermes ta gu**le et tu ramènes personne ici sinon tu vas t'en manger un dans les c***lles. (...) Commence surtout pas à parler fort sale mioche de merde», lui aurait-elle répondu, tout en le menaçant de quatre paquets de papier toilette premier prix.

La (fausse) anecdote a valu à l'héroïne d'une Nounou pas comme les autres un déchainement de haine, avant que l'auteur ne finisse par avouer que tout était faux, et qu'il n'avait même jamais rencontré la comédienne. «Par contre je voudrais prévenir que le thread est faux et que ça ne doit surtout pas être une raison pour s'en prendre à elle dans la rue si vous la voyez», a-t-il écrit avant d'ajouter «On a bien rigolé mais quand même».